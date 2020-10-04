ألبوم جديد لفريق بون جوفي يطرح تساؤلات عن «كورونا»

المغني الأميركي جون بون جوفي (رويترز)

يتناول المغني الأميركي جون بون جوفي القضايا الساخنة في الولايات المتحدة مثل جائحة فيروس «كورونا» والعلاقات العرقية وعنف الشرطة في «2020» في ألبوم فريقه «بون جوفي» الخامس عشر.

وقال: «لا أنحاز إلى أي طرف»، لكنه أضاف: «حاولت أن أعتبر نفسي شاهدا على التاريخ، وإذا كنت أشاهد التاريخ فقط، يمكنني تدوين الحقائق وربما أطرح تساؤلا»، وفقا لوكالة «رويترز».

وتأسس فريق الروك بون جوفي، الذي أُدرج في قاعة مشاهير الروك آند رول العام 2018، في 1983 ولا يزال واحدا من أكبر الفرق في صناعة الموسيقى الأميركية.

وسجل الفريق الألبوم في مارس من العام 2019 في ناشفيل وكان يخطط لإصداره في مايو 2020، لكن تأجل الإصدار إلى الثاني من أكتوبر وأضيفت أغنيتان جديدتان، إحداهما «دو وات يو كان» والتي تشمل ظهور جون بون جوفي وهو يضع كمامة ويحتفي بالعاملين على خط المواجهة للوباء و«أميركان ريكونينغ» حول وفاة الأميركي الأسود جورج فلويد.