تأجيل عرض فيلم جيمس بوند الجديد

تأجيل عرض فيلم جيمس بوند يحطم الآمال بعودة الجمهور للسينما هذا العام (أرشيفية: الإنترنت)

أصبح فيلم جيمس بوند الجديد «نو تايم تو داي» «لا وقت للموت» الجمعة، أحدث الأفلام المنتظرة التي يتقرر تأجيل عرضها إلى العام المقبل، في وقت تسعى فيه صناعة السينما سعيا حثيثا للعودة إلى رواجها في ظل جائحة فيروس «كورونا».

ومع تأجيل عرض فيلم بوند، يبقى فيلم «ووندر وومن 1984» «المرأة الخارقة 1984»، الذي لا يزال من المقرر عرضه في يوم عيد الميلاد خلال ديسمير، واحدا من الأفلام الكبيرة القلائل التي ما زالت في قائمة العرض للعام 2020، وفقا لوكالة «رويترز».

وتأجل أيضا عرض أفلام أخرى ذات ميزانيات كبيرة إلى العام المقبل، ومن بينها فيلم «بلاك ويدو» «الأرملة السوداء» من إنتاج شركة مارفل، وكذلك جزء جديد لفيلم «توب جان».

وكان من المقرر في بادئ الأمر عرض فيلم «نو تايم تو داي»، وهو من إنتاج شركتي إم.جي.إم ويونيفرسال بيكتشرز التابعة لمؤسسة كومكاست كورب، على الشاشة الكبيرة في أبريل 2020 قبل تأجيله إلى نوفمبر، وفي النهاية تقرر طرح الفيلم في دور السينما في الثاني من أبريل 2021.

وقالت الشركتان والمنتجان مايكل جي. ويلسون وباربرا بروكلي إن فيلم بوند الجديد تأجل عرضه «كي يشاهده جمهور دور العرض في جميع أنحاء العالم»، ويأتي هذا القرار في أعقاب جهود مخيبة للآمال لإعادة الأميركيين إلى دور السينما، بعد أن أدى الوباء إلى إغلاقها في جميع أنحاء العالم في مارس، ولا تزال دور العرض في مدينتي نيويورك ولوس أنجليس مغلقة.

وتعد أفلام بوند واحدة من أكثر سلاسل الأفلام ربحية في العالم، حيث حصد فيلم «سبكتر» للعام 2015 ما يصل إلى 880 مليون دولار في شباك التذاكر على مستوى العالم، كما حقق فيلم «سكاي فول» العام 2012 أكثر من مليار دولار عالميا، وينهي الممثل دانيال كريغ تقديمه شخصية العميل «007» في فيلم «نو تايم تو داي» الذي تكلف إنتاجه ما يقدر بنحو 200 مليون دولار تقريبا.