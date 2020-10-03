الفنان رمضان العريبي يبدأ تجاربه بـ«وظيفة لله يا محسنين»

الفنان رمضان العريبي. (الوسط)

بدأ الفنان رمضان العريبي تجاربه على مسرحية «وظيفة لله يا محسنين» وهي تأليف الفنان السوداني الضو محمد النور، وإخراج نورالدين علي مسعود.

وقال الفنان رمضان العريبي لـ«بوابة الوسط»، السبت، «إن المسرحية مونودراما وتتحدث عن مشاكل الشاب وظروفه المعيشية وعدم قدرته على إيجاد عمل، وكذلك ما يترتب على ذلك من صعوبات حياتية مختلفة، والمسرحية باللغة العربية الفصحى وهي من فصل واحد».

وأضاف العريبي قائلاً: «المسرحية لفرقة أجيال للمسرح والفنون البيضاء بالتعاون مع راديو صوت ليبياـ البيضاء».

وأشار بطل العمل، الفنان رمضان العريبي، إلى أن العرض سيكون قريبًا في مدينة البيضاء.