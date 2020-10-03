دار «البيان» ببنغازي تستلم أكثر من 80 مخطوط لطباعتها

بنغازي - بوابة الوسط: مريم العجيلي | السبت 03 أكتوبر 2020, 07:20 مساء
شعار دار البيان للنشر والتوزيع. (الوسط)

استلمت دار «البيان» للطباعة والنشر بمدينة بنغازي 82 مخطوط لتكون ضمن خطة الدار للكتب التي سيجري طباعتها للموسم «2020-2021».

وقال رئيس مجلس إدارة دار البيان، علي جابر، لقد«استلم مكتبنا في مدينة البيضاء 14 مخطوط، ومكتبنا في العاصمة المصرية القاهرة 4 مخطوطات، أما المكتب الرئيسي في بنغازي فقد تسلم 28 مخطوط»، بالإضافة إلى «36 مخطوط محالة من الهيأة العامة للإعلام والثقافة».

ولفت علي بن جابر إلى أن «المخطوطات المستلمة سوف تحول إلى لجنة القراءة بدار البيان التي لها سلطة اتخاذ قرار قبول أو رفض العمل»، منوهًا إلى أن «الأعمال المقبولة سوف تحال إلى إدارة النشر لتتولى التواصل مع المؤلف والتنسيق معه خلال فترة التنسيق والتدقيق اللغوي والإخراج الفني وتصميم الغلاف لمباشرة الطباعة النهائية».  

وأشار رئيس مجلس الإدارة علي بن جابر إلى أن «الاعلان عن الاعمال المقبولة للنشر سيكون في موعد لا يتجاوز منتصف شهر اكتوبر الجاري، على أن تباشر الدار الطباعة النهائية لتكون جميع الكتب جاهزة للتوزيع قبل نهاية العام 2020م ».

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