اختتام مهرجان العجيلات للفروسية والشعر الشعبي السبت

مهرجان العجيلات للفروسية والشعر الشعبي (صفحة هيئة الثقافة: فيسبوك)

تختتم، السبت، فعاليات مهرجان العجيلات للفروسية والشعر الشعبي، الذي تستضيفه مدرسة الفريخ للفروسية ببلدية الجديدة، تحت شعار «لمة الأجواد».

وانطلق المهرجان، مساء الخميس، برعاية الهيئة العامة للثقافة، وبحضور رئيس الهيئة، حسب الصفحة الرسيمة للهيئة على «فيسبوك».

وجاء في منشور الهيئة: «تشارك في الفعاليات أعقاد من سبها، ومصراتة، وأجدابيا، والزاوية، وزليتن، والزنتان، وزلطن، والخمس، والرجبان، وسرت، وصبراتة، والرحيبات، وترهونة، وغريان، ونالوت، وصرمان، والعربان، والجميل وهون، وورشفانة، والقره بولي، والأصابعة، وتاجوراء، ويفرن، وومسلاتة، وورقدالين، وبني وليد، وودان، والأبيار، وزوارة، والمرج، ومزدة ، وغدامس، وقماطة، والحرارات».

مهرجان العجيلات للفروسية والشعر الشعبي (صفحة هيئة الثقافة: فيسبوك)

مهرجان العجيلات للفروسية والشعر الشعبي (صفحة هيئة الثقافة: فيسبوك)

مهرجان العجيلات للفروسية والشعر الشعبي (صفحة هيئة الثقافة: فيسبوك)

مهرجان العجيلات للفروسية والشعر الشعبي (صفحة هيئة الثقافة: فيسبوك)