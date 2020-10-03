وفاة نزار السامرائي عن 75 عاما

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 03 أكتوبر 2020, 11:48 صباحا
نزار السامرائي (أرشيفية: الإنترنت)

توفي الممثل العراقي نزار السامرائي، ليل الجمعة في العاصمة بغداد، عن عمر ناهز 75 عامًا، حسب ما أعلنت نقابة الفنانين العراقيين.

ونعاه عدد من الفنانين العراقيين عبر وسائل التواصل الاجتماعي منهم محمود أبو العباس وعبد الستار الربيعي وصبري الرماحي ونزار شهيد الفدعم ومهند الهادي، وفق «رويترز».
وُلد السامرائي عام 1945 في مدينة الحلة بمحافظة بابل في وسط العراق، وكان شغوفًا في صغره بالرياضة والسينما معًا.

بدأ مسيرته الفنية مع المسرح العام 1966 حين شارك صادق الأطرقجي وطعمة التميمي وفخر العقيدي وهدية الخالدي بطولة مسرحية «بيت أبو كمال»، ليقدم بعدها قرابة الخمسين مسرحية، إضافة لخوضه تجربة الإخراج في أكثر من عمل.

شارك في عشرات المسلسلات والسهرات التلفزيونية منها «عطارد» و«البديل» و«عندما تُسرق الأحلام» و«فتاة في العشرين» و«وجهة نظر» و«دائمًا نحب» و«فاتنة بغداد» و«أيوب» و«عائد من الرماد».

وقدم أكثر من 20 فيلماً مثل «بيوت في ذلك الزقاق» و«الملك غازي» و«القادسية» و«يوم آخر» و«الباحثون» و«الحدود الملتهبة» و«صخب البحر» و«بغداد خارج بغداد» كما كانت له تجربة بالسينما المصرية في فيلم «عيون لا تنام» أمام فريد شوقي وأحمد زكي ومديحة كامل.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بعد إصابته بـ«كورونا».. 3 عوامل تجعل ترامب في خطر
دولى
معيتيق يكشف حقيقة تقسيم مداخيل النفط ومصير عوائده وموقف السراج.. والعلاقات مع ...
ليبيا
المنتخب يعسكر لغينيا الاستوائية في تونس عبر وديتي توغو وجزر القمر
رياضة محلية
جريدة «الوسط»: من «بوزنيقة» إلى «الغردقة» والعودة
ليبيا
أرسنال يطيح بليفربول خارج كأس الرابطة الإنجليزية
رياضة عالمية
المسماري: قرار القيادة العامة بخصوص مطارات الجنوب موقت
ليبيا
لهذا السبب.. غرامة أميركية على «طيران الإمارات» قدرها 400 ألف دولار
اقتصاد
هؤلاء مرشحون لمنصب ولي العهد في الكويت بعد رحيل الشيخ صباح
عربى
تسجيل مذكرة التفاهم بشأن الصلاحيات البحرية بين حكومة الوفاق وتركيا لدى الأمم ...
ليبيا
العدد 254 من جريدة «الوسط»: ماذا ينتظر الأزمة الليبية في جنيف؟.. وحقوق المهمشين ...
ليبيا
ارتفاع إنتاج ليبيا النفطي إلى 270 ألف برميل يوميا
ليبيا
«بلومبرغ»: الليرة التركية هبطت بنحو 24% مقابل الدولار
اقتصاد
 المزيد من ثقافة وفن

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

عالم فيروسات يكشف مستقبل «كورونا» في أفريقيا