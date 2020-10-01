تسليم التقرير النهائي لملف ترشيح مواقع التراث الإسلامي في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 01 أكتوبر 2020, 12:08 مساء
تسليم التقرير النهائي لملف ترشيح مواقع التراث الإسلامي في ليبيا (فيسبوك)

انتهت اللجنة المكلفة بقرار من رئيس الهيئة العامة للثقافة حسن أونيس، برئاسة مستشار شؤون التراث بالهيئة، والتي تضم خبراء متخصصين في هذا المجال من هيئات ومؤسسات عامة، من إعداد الملفات والوثائق اللازمة لترشيح 16 موقعا لتسجيلها على القائمة الدائمة للمواقع التراثية الإسلامية، بعد استكمالها الشروط والمعايير الفنية والعلمية.

وسلم رئيس اللجنة عبدالمطلب أبوسالم مستشار شؤون التراث بالهيئة الأربعاء، التقرير النهائي لملف الترشيح لرئيس الهيئة حسن أونيس، وفقا للمكتب الإعلامي بالهيئة. 

وتتضمن أسماء الملفات المقدمة إلى الايسيسكو 16موقع تراث ثقافي وطبيعي، وهي (جامع أحمد باشا، حوش الحفر بغريان، جامع قرجي، زاوية البازة بزليتن، جامع الناقة، جامع شروس، مدرسة عثمان باشا الساقزلي، زاوية عمورة بجنزور، قوس ماركوس أوروليوس بطرابلس، حوش القرمانلي، مقبرة جنزور الأثرية، حوش محسن، القصر الفاطمي بأجدابيا، جامع شائب العين، جامع تيتروين بيفرن، جامع درغوت)، وتم العمل على إعدادها من قبل اللجنة المكلفة من الهيئة.

ويذكر أن إعداد هذه الملفات، تعد من الناحية الفنية، من أهم الملفات التي قُدمت للترشح لقائمة التراث الإسلامي، خلال الفترة الماضية.
 

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