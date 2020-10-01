الأكروبوليس في أثينا يتألق بنظام إضاءة جديد

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 01 أكتوبر 2020, 01:15 مساء
أشخاص يظهرون داخل الأكروبوليس الذي يتألق بنظام اضاءة جديد في أثينا باليونان (رويترز).

كشفت السلطات اليونانية النقاب الأربعاء عن نظام إضاءة جديد في الأكروبوليس وقال رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس إن من شأن ذلك أن يسلط الضوء على المبادئ الديمقراطية في اليونان القديمة و المعابد المطلة على مدينة أثينا.

وقال ميتسوتاكيس ”أضواء القرن الحادي والعشرين تعانق الأكروبوليس الآن في احتفاء يتجاوز الحدود واللغات، القيم التي وُلدت هنا تنتشر في أرجاء الأرض باعتبارها الإجابة الصحيحة عن كيفية تنظيم المجتمع“، وفقا لوكالة رويترز.

وأضاف ”الأكروبوليس منجم للذاكرة وبوصلة أبدية، الديمقراطية ومبادئ أثينا الكلاسيكية بحاجة إلى تسليط مزيد من الضوء عليها في هذه الأيام“.

وبتمويل من مؤسسة أوناسيس، يعرض نظام الإضاءة الجديد بشكل أفضل هندسة معالم الموقع وتضاريسه، ويضيء صخور التل وجدران الأكروبوليس والمعابد.

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