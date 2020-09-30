آية عبدالله تنتهي من تصوير فيديو كليب «فزورة صعبة»

آية عبدالله أثناء تصوير فيديو كليب «فزورة صعبة».

انتهت المطربة آية عبدالله من تصوير أغنية جديدة تحمل عنوان «فزورة صعبة» على طريقة الفيديو كليب، وهي من كلمات محمد عزام وألحان كريم طارق وتوزيع طه الحكيم وإنتاج محمد عبدالعزيز، ومن إخراج إيهاب عبداللطيف.

الأغنية من المقرر طرحها خلال الفترة المقبلة على عدد من القنوات الفضائية، وتقدمها بشكل جديد ومختلف عن أعمالها السابقة.

وقدمت آية أخيرًا عددا من الأغاني من ضمنها «أنا صعيدية»، من كلمات وألحان الموسيقار فاروق سلامة، وتوزيع وهندسة صوتية أمجد سامي، وتعد هذه الأغنية الأولى التي غنتها آية باللهجة الصعيدية، وكذلك قدمت دعاء «حبيبى يا رب»، الذي تم تقديمه بطريقة الفيديو كليب.