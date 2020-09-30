كندة علوش تلجأ لأصعب الحلول من أجل إنجاب طفل في «ضي القمر»

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 30 سبتمبر 2020, 05:08 مساء
الفنانة السورية كندة علوش (أرشيفية: الإنترنت)

من أجل تحقيق حلمها في إنجاب طفل، تلجأ كندة علوش من خلال شخصية عاليا إلى أصعب الحلول وهو الحقن المجهري، وذلك ضمن أحداث مسلسل «ضي القمر» الذي يعرض حاليًا على قناة DMC من السبت إلى الأربعاء، بالإضافة إلى عرضه على منصة  Watch It.

تمثل عاليا بطلة مسلسل «ضي القمر» قطاعًا كبيرًا من النساء اللاتي يعانين مشكلات في الإنجاب قد تهدد حياتهن الزوجية، خاصة بعد التقدم في العمر، وما يترتب على ذلك من شعور المرأة بالضعف وافتقاد الثقة بالنفس، بل واللجوء إلى الكذب أحيانًا مثلما هو الحال مع مريم، التي أدت دورها زينب غريب، حينما ادعت كونها حاملًا حتى تنقذ زواجها من محاولات حماتها تزويج ابنها من أخرى.

«ضي القمر» هي واحدة من ست حكايات يتضمنها مسلسل «إلا أنا». وتتألف من عشر حلقات تقوم فيها كندة علوش بدور «الشيف عاليا» التي يضعها حلمها هي وزوجها في الإنجاب تحت ضغط كبير يجعل علاقتهما الزوجية تمر بالكثير من الصعوبات. وإلى جانب قضية الإنجاب، يعالج المسلسل عديد القضايا الاجتماعية الأخرى والمشكلات الزوجية كالخيانة والشك.

«ضي القمر» من تأليف يسري الفخراني وعبير سليمان وإخراج أحمد حسن، ويشارك كندة البطولة كل من محمد علاء، محمد شاهين، زينب غريب، محمود العمروسي، أحمد عبد الله محمود، مروة عيد، ريهام محيي وياسمين موافي.

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