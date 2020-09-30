الأوبرا المصرية تقرر تأجيل احتفالية «ذكريات الكرنك» لهذا السبب

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 30 سبتمبر 2020, 02:45 مساء
من حفلات سابقة لفرقة رضا (خاص لـ بوابة الوسط)

قررت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر تأجيل احتفالية «ذكريات الكرنك» الخاصة بتكريم اسم الفنان المصري الراحل محمود رضا إلى مساء يومي الإثنين والأربعاء ٥، ٧ أكتوبر المقبلين على المسرح الكبير بدلا من الأربعاء.

التأجيل سببه حالة الحداد العام التي أغلنتها الدولة المصرية عقب رحيل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت.

الاحتفالية تأتي استمرارًا لاحتفاء الثقافة المصرية بأسطورة الفن الشعبي محمود رضا، وتقدمها فرقة باليه أوبرا القاهرة تحت إشراف مديرها الفني أرمينيا كامل بمصاحبة أوركسترا أوبرا القاهرة، قيادة ورؤية موسيقية المايسترو هشام جبر، ومن إخراج هشام الطلي.

تمزج الاحتفالية بين الاستعراضات والموسيقى الحية ومشاهد الفيلم السينمائي الشهير «غرام في الكرنك» من إخراج علي رضا، الذي قدمته فرقة «رضا للفنون الشعبية» العام 67 وتضمن نخبة من التصميمات الحركية لمحمود رضا عبرت عن التراث الفني في مختلف أنحاء مصر، حيث يتم الأداء من خلال الرؤية الفنية للعبقري الراحل التي برزت في موسيقى وتابلوهات الفيلم.

ونظمت وزارة الثقافة عدة فعاليات للاحتفال بفارس الفنون الشعبية الراحل منها «ليلة في حب محمود رضا» بمسرح البالون، كما أصدرت كتابًا تذكاريًّا لتخليده باعتباره أحد رموز الإبداع المصري وقدوة ملهمة للأجيال الجديدة.  

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