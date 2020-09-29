المغربية سلمى رشيد تتصدر بـ «شلونج» قائمة الأكثر استماعا على «أنغامي»

بوستر أغنية «شلونج» (خاص لـ بوابة الوسط)

تصدرت أغنية «شلونج» للفنانة المغربية سلمى رشيد، رفقة نجم الراب دون بيغ، قائمة تطبيق «أنغامي» للأغنية المغاربية الأكثر استماعًا.

واحتلت الأغنية المرتبة الثانية في ترتيب الأغاني العربية على نفس التطبيق، بالإضافة إلى تصدرها «الترند» (الطوندونس) المغربي للأغاني الأكثر مشاهدة، وتجاوزها أكثر من 4 ملايين مشاهدة على موقع رفع الفيديوهات «يوتيوب» بعد فترة وجيزة من طرحها عبر قناتها الرسمية.

وتعاملت سلمى رشيد وبيغ في عملهما مع كاتب الكلمات سمير المجاري، والملحن رضوان الديري، والموزع كريم الوكيلي، وقد تم تسجيلها باستوديوهات سلمى رشيد و«د.ب.ف»، أما الكليب فأخرجه محمد علي العويني، وتم تصويره في مدينة الدار البيضاء. هذا وقد حقق «تيزر» الفيديو كليب نسب مشاهدة عالية.

وعبرت سلمى رشيد عن سعادتها بنجاح أغنيتها «شلونج» وبالتعاون مع صديقها دون بيغ وطاقم العمل الذي اشتغلت معه، مشيرة إلى أن حب الجمهور وإعجابه بالجديد الذي تقدمه في كل مرة أهم شيء بالنسبة لها، وأنها تسعى دائمًا لتقديم الأفضل لجمهورها، مؤكدة أن تجربة «الديو»، كانت من بين التجارب الفنية التي خاضتها وعرفت نجاحًا باهرًا داخل المغرب وخارجها.