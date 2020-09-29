كندة علوش «شيف» تسعى للإنجاب في «ضي القمر»

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 29 سبتمبر 2020, 03:41 مساء
الفنانة السورية كندة علوش (أرشيفية: الإنترنت)

بعد غيابها ثلاث سنوات عن الساحة الفنية، تعود الفنانة السورية كندة علوش إلى الدراما التلفزيونية من خلال مسلسل «ضي القمر».

يتألف المسلسل من عشر حلقات، تقوم فيه كندة بدور «الشيف عاليا»، التي تمر علاقتها الزوجية مع زوجها نادر بالكثير من الضغوط بسبب رغبتهما في الإنجاب وصعوبة تحقيق ذلك. وإلى جانب قضية الإنجاب، يعالج المسلسل عديد القضايا الاجتماعية الأخرى والمشكلات الزوجية كالخيانة والشك.

«ضي القمر» من تأليف يسري الفخراني وعبير سليمان وإخراج أحمد حسن، ويشارك كندة البطولة كل من محمد علاء، محمد شاهين، زينب غريب، محمود العمروسي، أحمد عبد الله محمود، مروة عيد، ريهام محيي وياسمين موافي. وهي واحدة من ست حكايات يتضمنها مسلسل «إلا أنا».

«ضي القمر» أطلقت شركتا «أروما» و«سينرجي» أولى حلقاته السبت على قناة  DMC، ويتم عرضه من السبت إلى الأربعاء، الساعة 7:30 مساءً، بالإضافة إلى عرضه على منصة  Watch It.

وعلى صعيد آخر تستعد كندة حاليًا للمشاركة في عديد الأعمال الجديدة، من بينها فيلم «بلالين» من إخراج معتز التوني، وتأليف عادل صليب، وبطولة أحمد كمال، سوسن بدر، علا رشدي ومصطفى خاطر.

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