«الرصاص والخبز» يفوز بنصف مليون دولار من معمل البحر الأحمر

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 29 سبتمبر 2020, 02:30 مساء
خلود سعد تتوسط محمد حماد، يمين، ومحمد حفظي (خاص لـ بوابة الوسط)

أعلن مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي فوز مشروع الفيلم المصري «الرصاص والخبز» للمخرج محمد حماد بجائزة منحة الإنتاج للأفلام العربية، التي تبلغ قيمتها 500 ألف دولار.

المشروع يقوم بإنتاجه محمد حفظي (فيلم كلينك) مع خلود سعد، في تعاونهما الثاني مع حماد بعد فيلمه «أخضر يابس» الذي حصد 28 جائزة محلية ودولية وعُرض بأكثر من 50 مهرجانًا حول العالم.

وفي أكتوبر 2019، تم اختيار مشروع «الرصاص والخبز» ضمن 12 مشروعًا من بين 120 مشروعًا من 16 دولة للمشاركة في الدورة الافتتاحية لمعمل البحر الأحمر السينمائي، لتلتحق المشاريع المختارة ببرنامج متكامل يضم 3 ورش عمل تُعقد بالتعاون مع «تورينو فيلم لاب» في مدينة جدة بإشراف خبراء عالميين في مجالات الإخراج والتصوير والصوت والمونتاج.

وفاز مشروع «الرصاص والخبز» بالجائزة من خلال لجنة تحكيم ضمت كلًّا من المخرج المصري يسري نصر الله، والمنتجة ناديا تورين سيف، والمنتج والكاتب مينولف زورهوست، وأعربت لجنة التحكيم عن استمتاعها بالديناميكية في قلب الفيلم، متطلعين لرؤيته قريبًا على الشاشة الكبيرة.

مشروع «الرصاص والخبز» مأخوذ عن قصة الكاتب المصري تامر عبد رب النبي، ويروي الفيلم قصة يوسف، وهو شاب من القاهرة يؤدي خدمته العسكرية على الحدود المصرية الصحراوية، ويحلم بأن يكون كاتبًا.

أما عوض فهو قاطع طريق خطير ينتمي لإحدى قبائل المنطقة النائية، ويحلم بالاستقرار وبناء حياة أفضل لعائلته في القاهرة، ويلتقي الاثنان بالصدفة، وتولد بينهما صداقة غير متوقعة.

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