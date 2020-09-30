مثقفون يتضامنون مع مؤلفة هارى بوتر

الكاتبة البريطانية جي كي رولينغ مؤلفة سلسلة هارى بوتر (أرشيفية:انترنت)

وقع عدد من الشخصيات الأدبية البريطانية على رسالة مفتوحة تدعم المؤلفة جي كي رولينغ مؤلفة سلسلة "هارى بوتر" وسط الخلاف حول موقفها من حقوق المتحولين جنسيا.



وكتب أكثر من 50 ممثلاً وكاتبًا وصحفيًا وكاتبًا مسرحيًا ردًا على ما يبدو أنه "خطاب كراهية" موجه تجاهها، نُشر فى صحيفة صنداى تايمز، وفقا لموقع "اليوم السابع".

ومن بين هؤلاء الكتاب إيان ماك إيوان، وليونيل شرايفر وسوزان هيل، وذكرت "رولينغ" أنها ضحية "نزعة خبيثة واستبدادية وكراهية للنساء فى وسائل التواصل الاجتماعى".

ويبدو أن كتاب ورولينغ الأخير عليه خلاف، ولا يتفق عليه الجميع، فقصة الكتاب تدور حول شخصية قاتل متسلسل لكنه يرتدى لباس الجنس الآخر، وحسبما نشرت "اندبندينت عربية" فى تقرير لـ كليمانس ميشالون يحمل الكتاب عنوان "دماء مضطربة " (Troubled Blood) ويأتى تحت اسم مستعار تعتمده "رولينغ" وهو "روبرت غالبريث".

وفى مراجعة أولية نشرت فى صحيفة "الديلى تيليغراف"، قال جيك كيريدغ، إن "لب الكتاب يركز على اختفاء الطبيبة العامة مارغوت بامبروه عام 1974"، ووفقاً للكتاب، يُعتقد أن بامبروه كانت ضحية لـ "دينيس كريد" الذى يصفه كيريدغ فى مراجعته بـ "القاتل المتسلسل المخنث".



ويأتى الكتاب، فى وقت تتعرض فيه رولينغ منذ شهر يونيو لاتهامات رهاب التحول الجنسى، وتحدثت الكاتبة منذ ذلك الحين مرات عدة عن قضية حقوق المتحولين جنسياً، وواجهت اتهامات متجددة بتشجيع رهاب التحول الجنسى، وجدد كثيرون مخاوفهم عبر وسائل التواصل الاجتماعى فى أعقاب المراجعة التى كتبها كيريدغ، معربين عن قلقهم من أن حبكة الكتاب ستعزز "كليشهات" مؤذية لا أساس لها من الصحة، فى حق المتحولين جنسياً.

ونشرت الكاتبة شارلوت كلايمر تغريدة عبر تويتر قالت فيها "عرضت منظمات مجتمع "الميم" (مثليى الجنس ومزدوجى التوجه الجنسى والمتحولين جنسيًا" عدة مرات على جى كى رولينغ إجراء لقاء فى مكان خاص، لإجراء مناقشة بشكل محترم لموضوع الهويات المتحولة والإجماع الطبى والعلمى الراجح وراءها، لكن رولينغ كانت ترفض العرض فى كل مرة، حرى بكم تذكر ذلك".

من جهتها، قالت الكاتبة باريس ليز إن "كتاب رولينغ الجديد يتحدث عن قاتل متسلسل مخنث، فى حين أنه فى العالم الحقيقى، ارتفع عدد الأشخاص المتحولين جنسياً الذين قتلوا فى البرازيل بنسبة 70 فى المائة العام الماضى، بينما تترك النساء الشابات المتحولات جنسياً ليحترقن فى السيارات، أما الرجال الذين يقتلوننا لكوننا متحولات جنسياً، فيعفون من العقوبات".