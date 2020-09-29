فرقة «بي تي إس» الكورية تطلق ألبوما جديدا

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 29 سبتمبر 2020, 12:22 مساء
الفريق الكورى الشهير «بي تي إس» (أرشيفية:انترنت)

أعلن الفريق الكوري الشهير «بي تي إس» أنه يستعد لإطلاق ألبومه الغنائي، وكشف الفريق أن الألبوم سيحمل عنوان «بي»، ومن المقرر أن يتم إطلاقه في 20 نوفمبر المقبل، وسيكون ألبوم «بي» هو الألبوم الثاني الذي يطلقه الفريق خلال العام 2020، فتم طرح في شهر فبراير الماضي ألبوم «ماب أو دا سول:7».

وكان فريق «بي تي إس» قد تحدث مؤخرًا لشبكة «سي إن إن» في وقت سابق من هذا الشهر أنهم كانوا بصدد إقامة جولة غنائية ضخمة لولا جائحة فيروس «كورونا»، لكن أعضاء الفريق الآن يضعون كل تركيزهم علي إنجاز مزيد الأعمال الفنية، إضافة إلى تعلم العزف على الآلات الموسيقية، كذلك يتابعون «نيتفلكس»، وفقًا لموقع «اليوم السابع».

يذكر أن الفريق استطاع أن يحقق نجاحًا مذهلًا خلال الفترة الماضية من خلال أغنية «ديناميت» التي حققت 7.778 مليون تدفق لليوم الأول، واستطاعت أن تتفوق على «كارديجن» لتايلور سويفت (7.742 مليون تدفق) لأكبر ظهور عالمي لأول مرة في عام 2020.

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