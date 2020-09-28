تأجيل موعد مهرجان أيام قرطاج السينمائية لشهر ديسمبر

تأجيل موعد مهرجان أيام قرطاج السينمائية لشهر ديسمبر. (أرشيفية: الإنترنت)

أجل مهرجان أيام قرطاج السينمائية موعد دورته الـ31 ليكون موعد انطلاقه يوم 18 ويستمر حتى يوم 23 من ديسمبر، وجاء القرار بعد اجتماع مجلس إدارة المهرجان برئاسة المخرج رضا الباهي والمدير الفني المخرج إبراهيم اللطيف.

وجاء في البيان الرسمي للمهرجان: «قرار الهيئة المديرة لأيام قرطاج السينمائية الدورة 31 واضح وحاسم ستنتظم الدورة لأن السينما تختصر الكثير من المعاني الجميلة وأهمها حب الحياة»، وأعدت الهيئة تصورا خاصا للدورة 31 لأيام قرطاج السينمائية بفلسفة تقوم على التأسيس لمستقبل المهرجان بالوقوف على ماضيه ومساءلة مختلف التحديات التي يواجهها، وفقا لموقع «اليوم السابع».

وجاء في القرار: «مع مرور الوقت واقتراب موعد المهرجان لم يعد من الحكمة تجاهل الوضع الصحي في تونس مع انتشار وباء كورونا، ومع تأكيد الإطار الصحي أن الفيروس سيشهد ذروته نهاية شهر أكتوبر وبداية شهر نوفمبر وهو ما يوافق موعد انعقاد المهرجان، وحرصا على سلامة محبي السينما وأوفياء المهرجان وضيوفه وحتى تنتظم أيام قرطاج السينمائية في أجمل صورة وأفضل ظروف، قررت الهيئة المديرة لأيام قرطاج السينمائية برئاسة رضا الباهي وبعد مراجعة هيئة المساندة للدورة الممثلة لمختلف الهياكل العمومية تنظيم المهرجان في موعد جديد».