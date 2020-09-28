«تاناروت» يعرض الفيلم الوثائقي «المعضلة الاجتماعية»

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 28 سبتمبر 2020, 01:47 مساء
تاناروت يعرض الفيلم الوثائقي «المعضلة الاجتماعية» (أرشيفية: الإنترنت)

 يعرض تجمع تاناروت للإبداع الليبي، عبر الإنترنت يوم 4 أكتوبر المقبل، الفيلم الوثائقي الأميركي «The Social Dilemma» أو المعضلة الاجتماعية، من إنتاج نتفليكس 2020، وسيتم مناقشة العرض بصفحة مخصصة للحدث بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

الفيلم من إخراج جيف أورلوفسكي وكتابة أورلوفسكي وديفيز كومب وفيكي كورتيس، يستكشف الفيلم صعود وسائل التواصل الاجتماعي والأضرار التي سببتها للمجتمع، مع التركيز على استغلالها لمستخدميها؛ لتحقيق مكاسب مالية من خلال رأسمالية المراقبة والتنقيب عن البيانات، وكيف يهدف تصميمها إلى تنمية الإدمان، واستخدامه في السياسة؛ والتأثير على الصحة العقلية «بما في ذلك الصحة العقلية للمراهقين وارتفاع معدلات انتحار المراهقين»، ودورها في نشر نظريات المؤامرة.

ويستعرض الفيلم مجموعة كبيرة من المقابلات مع المديرين التنفيذيين السابقين لشركات التكنولوجيا متعددة الجنسيات، مستخدما عناصر روائية، لتوضيح الغاية الكبرى لهذا النظام، حيث أدلوا بشهاداتهم، واحدًا تلو الآخر، معتقدين أنهم يعملون من أجل الصالح العام، ويهدف الفيلم ليس إدانة التقنيات ولكن سبل استخداماتها، وطموح بإصلاحات، إذا كان ذلك لا يزال ممكنا.

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