«ضي القمر» لكندة علوش يشعل مواقع التواصل الاجتماعي

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 27 سبتمبر 2020, 04:15 مساء
الفنانة السورية كندة علوش (أرشيفية: الإنترنت)

أشعلت أولى حلقات حكاية «ضي القمر» بطولة كندة علوش، التي عرضت على قناة «dmc» مواقع التواصل الاجتماعي.

وانهالت التعليقات من الجمهور والنجوم، مهنئة بطلة العمل الفنانة السورية كندة علوش على أولى حلقات المسلسل الذي يعيدها للساحة الفنية بعد غياب دام ثلاث سنوات.

وأشادت التعليقات بأدائها وباختيارها موضوع حكاية «ضي القمر» التي تناقش مشاكل الإنجاب والمشاكل الزوجية وعديد القضايا الاجتماعية الجريئة.

حكاية «ضي القمر» مؤلفة من عشر حلقات، وهي واحدة من حكايات مسلسل «إلا أنا» وتعرض بالتوازي على قناة «dmc» ومنصة «watch it» وهي فكرة الكاتب يسري الفخراني وتأليف عبير سليمان، وإخراج أحمد حسن، ومن إنتاج شركتي «سينرچي» و«أروما»، ويشارك في بطولتها محمد علاء وجامايكا ومحمد شاهين وزينب غريب وأحمد عبدالله محمود ومحمود العمروسي وشريف خيرالله وياسمين موافي.

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