رئيس المركز القومي للسينما ينعى الفنان الراحل المنتصر بالله

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 27 سبتمبر 2020, 03:01 مساء
الفنان الراحل المنتصر بالله (أرشيفية: الإنترنت)

نعى السيناريست محمد الباسوسي رئيس المركز القومي للسينما المصرية، الفنان الكوميدي الكبير المنتصر بالله الذي رحل عن عالمنا مساء السبت، عن عمر ناهز 70 عامًا، بأحد المستشفيات بمدينة الإسكندرية بعد صراع مع المرض.

وحصل الفنان الراحل على بكالوريوس فنون مسرحية العام 1969 ثم ماجستير فنون مسرحية العام 1977، بدأ مشواره مع فرقة ثلاثي أضواء المسرح العام 1970.

من المسلسلات التي عمل بها، «أبناء ولكن» و«أيام المنيرة» و«أنا وأنت وبابا في المشمش»، ومن المسرحيات «شارع محمد علي».

اعتبر أداؤه بالغ التميز، فطبيعة الشخصيات التي جسدها عريضة للغاية، إلا أنه يحسب على الكوميديا.

وتقدم الباسوسى بخالص التعازي لأسرة الراحل، متمنيًا من الله أن يلهمهم الصبر والسلوان، وأن يتغمد الفقيد برحمته الواسعة ويسكنه فسيح جناته.

السيناريست محمد الباسوسي (أرشيفية: الإنترنت)
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