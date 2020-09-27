انطلاق الفيلم التونسي «لآخر نفس» في دور العرض

من العرض الخاص لفيلم «لآخر نفس» في تونس (خاص لـ بوابة الوسط)

أُقيم مساء، الجمعة، في تمام السابعة مساءً بتوقيت العاصمة تونس في قاعة سينما الكوليزي العرض الأول الخاص للفيلم التونسي «لآخر نفس» بحضور جميع صناعه وعدد كبير من الفنانين والإعلاميين التونسيين. ومن الضيوف الفنان التونسي أحمد الأندلسي والمخرج التونسي عبدالحميد بوشناق.

الفيلم سيعرض بداية من، الأحد، في عدد من قاعات العرض في مدينتي تونس وسوسة وبعدهما في باقي دول الوطن العربي.

«لآخر نفس» من إخراج محمد خليل البحري الذي شارك في كتابته أيضًا مع أمين ليلي، وهو من بطولة كل من بسام حمراوي، أروى بن سماعيل، كوثر داودي، مالك بن سعد، شيراز حيدوري، وليد الزين، منتصر تبون، زهرة شتيوي، هاجر زيادي، سامح سناكري، ماهر جبالي وسيرين كريا.

ومن إنتاج محمد ياسر جرامي، وتوزيع الأسعد القوبنطيني «قوبنطيني سينما».

الفيلم تدور أحداثه حول كوابيس تؤرق الدكتور فارس وتجعل هاجسه الوحيد معرفة سبب زيارة والدته المتوفاة قبل سنة ونصف بالمنام؛ مما دفعه نحو إعادة فتح ملف موتها، ومن هنا تنطلق أحداث الفيلم، بين الدراما والتشويق والاستقصاء. قصة الفيلم مستوحاة من حكاية واقعية.

من العرض الخاص لفيلم «لآخر نفس» في تونس (خاص لـ بوابة الوسط)

من العرض الخاص لفيلم «لآخر نفس» في تونس (خاص لـ بوابة الوسط)