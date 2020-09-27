أحمد فهمي: أسعى لتحقيق أهدافي في «إسود فاتح»

أحمد فهمي وهيفاء وهبي في مشهد من «إسود فاتح» (خاص لـ بوابة الوسط)

بدأ عرض مسلسل «إسود فاتح» على «شاهد VIP»، من الأحد، وهو من بطولة هيفاء وهبي وأحمد فهمي وإخراج كريم العدل.

من جانبه، يتحدث أحمد فهمي عن دوره في العمل قائلاً: «الدور يختلف عن كل ما قدمته سابقًا، لذا جمعتني أكثر من جلسة عمل مع المخرج وورشة الكتَّاب من أجل الخروج بتصور نهائي للشخصية. ألعب دور خالد نعمان، رجل يملك شركة نقل كبيرة، ويتعامل مع شركات عدة منها شركة خطاب التي يملكها والد رانيا»، لافتًا إلى أن «خالد رجل طموح ويسعى إلى تحقيق أهداف محددة، ويدرك كيف يصل إليها ويبرِّر لنفسه الأساليب التي يتبعها من أجل الوصول إلى ما يصبو إليه».

يثني فهمي على التعامل مع هيفاء، و«على أدائها كممثلة مجتهدة تركز على تفاصيل دورها بأفضل صورة».

ويلفت إلى «أننا نكتشف في سياق الأحداث كيف تفرض الظروف أن يجتمع خالد برانيا، وكيف سيتصدى للمشاكل مع شقيقها سيف».

من جانب آخر، يشير فهمي إلى «أنني شخصيًّا من مشتركي منصة شاهد منذ فترة طويلة، وتحديدًا قبيل بدء عرض أحد مسلسلاتي عليها، وقد شدتني نوعية الأعمال المعروضة على شاهد، وأعتقد أنه سيكون لها شأن أكبر في المرحلة المقبلة».

«إسود فاتح» من بطولة هيفاء وهبي، أحمد فهمي، شريف سلامة، صبري فواز، عمر السعيد، نبيل نور الدين، رانيا منصور، خالد الشيوي، فراس سعيد، ناصر سيف، حسام الجندي، نانسي صلاح، حنان سليمان، آية مصطفى، ناتاشا شوفاني، معتصم النهار، وروجينا، من تأليف أمين جمال، سيناريو وحوار شريف يسري، إبراهيم ربيع، وحمدي التايه، إخراج كريم العدل؛ إنتاج «سيدرز آرت برودكشن» (Cedars art Production).