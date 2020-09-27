مقتنيات لفريق البيتلز في مزاد على الإنترنت

نظارة كانت تخص نجم البيتلز جون لينون في لندن (رويترز).

سيكون لمحبي فريق البيتلز الغنائي البريطاني فرصة لامتلاك بعض من أشهر مقتنيات الفريق عندما تقيم دار «سوثبيز» مزادًا على الإنترنت هذا الشهر لبيع مقتنيات في مناسبة الذكرى الخمسين لانفصال الفريق.

ويشمل المزاد مقتنيات من المسيرة الفنية الكاملة للفريق، ومنها نسخة موقعة من أول أغنية للفريق «لاف مي دو» التي صدرت العام 1962، وتقدر قيمتها بما يتراوح بين 15 ألفًا و20 ألف جنيه استرليني (19- 25.4 ألف دولار)، وفقًا لوكالة «رويترز».

ومن المقتنيات الأخرى زوج من نظارات جون لينون الشهيرة، وتقدر قيمتها بما بين 30 ألفًا و40 ألف جنيه استرليني، ولائحة بالعقوبات التي قضاها في المدرسة، التي يقدر أن تصل قيمتها إلى خمسة آلاف جنيه استرليني، وتتضمن اللائحة تفاصيل عن سوء سلوك لينون عندما كان طفلًا.