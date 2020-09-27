فنان في دبي يسعى لتسجيل رقم قياسي لأكبر لوحة على القماش

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 27 سبتمبر 2020, 11:23 صباحا
الفنان البريطاني ساشا جافري وسط لوحته العملاقة في دبي (أ ف ب)

يعكف الفنان البريطاني ساشا جافري، منذ سبعة أشهر، على إنجاز لوحة على القماش بحجم ملعبين لكرة القدم في فندق بدبي، في محاولة لتسجيل اسمه في كتاب «غينيس» للأرقام القياسية.

ويؤكد جافري، وهو يمشي حافيًا على قماشته كثيرة الألوان التي يبلغ حجمها نحو ألفي متر مربّع، إنه يعتزم تحطيم الرقم القياسي العالمي لأكبر لوحة على القماش وجمع 30 مليون دولار يخصصها لمبادرات تعليمية أو صحية يفيد منها أطفال فقراء، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

ولا يزال جافري يحتاج إلى أربعة أيام لإنجاز هذا العمل، على أن يقسمه اعتبارًا من الأسبوع المقبل إلى 60 لوحة مختلفة.

ويأمل جافري (44 عامًا) في أن يضاعف المبالغ المجموعة عندما تباع أجزاء لوحته «رحلة من أجل البشرية» في المزاد العلني في فبراير 2021.

ويقول إن الذين سيشترون لوحاته «سيمتلكون جزءًا من أكبر لوحة رسمت حتى الآن، والأهم أنهم سيمتلكون قطعة من التاريخ، وبالتالي من البشرية».

وبدأ جافري العمل على هذه اللوحة العملاقة منذ بداية جائحة «كوفيد-19»، بمعدل 18 إلى 20 ساعة يوميًّا، في الفندق الذي حجر نفسه فيه، وتتألف اللوحة من نحو 300 طبقة من الألوان استلزمت أكثر من خمسة آلاف ليتر من مواد الرسم ونحو ألف فرشاة.

ويوضح الفنان أن الجائحة جعلته يفكر في طريقة لإقامة تواصل بين الناس بهدف مساعدة الأطفال خصوصًا أولئك الذين يعيشون في المناطق الأكثر فقرًا في العالم، وكانت لأولاد من 140 بلدًا مشاركة غير مباشرة في العمل من خلال إرسال رسومهم إلى الفنان.

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