«نتفليكس» تعلن عدم اتفاقها مع آراء كاتب صيني حول المسلمين الإيغور

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 26 سبتمبر 2020, 01:43 مساء
شعار نتفليكس (أ ف ب)

 كشفت شركة «نتفليكس» عدم اتفاقها مع آراء الكاتب الصيني، ليو تسي شين، بشأن معاملة حكومة بكين للمسلمين الإيغور.

وجاء ذلك في منصة البث التدفقي على مخاوف عبّر عنها أعضاء في مجلس الشيوخ الأميركي، بشأن اعتزام الشركة تحويل ثلاثية خيال علمي لهذا الكاتب إلى مسلسل تلفزيوني، حسب «رويترز».

كان خمسة جمهوريين في مجلس الشيوخ الأميركي حثوا «نتفليكس» قبل أيام على إعادة النظر في خططها، مشيرين إلى أن كاتب الثلاثية دافع عن حملة أمنية شنتها الحكومة الصينية ضد الإيغور ومسلمين آخرين في منطقة شينغ يانغ. والكاتب المعني هو ليو تسي شين مؤلف «معضلة الأجسام الثلاثة» وجزأين آخرين.

وأعلنت «نتفليكس»، هذا الشهر، أنها تعتزم تحويل الكتب الثلاثة إلى مسلسل تلفزيوني باللغة الإنجليزية بالاستعانة بكل من دي.بي وايس وديفيد بنيوف، مبتكري مسلسل «صراع العروش» الذي حقق نجاحًا ساحقًا على شبكة «إتش.بي.أو» وسيكون ليو منتجًا استشاريًّا للعمل.

وقال دين غارفيلد نائب رئيس «نتفليكس» للسياسة العامة العالمية في خطاب أرسله لأعضاء مجلس الشيوخ: «السيد ليو هو مؤلف الكتاب وليس مبتكر هذا العرض. لا نتفق مع تصريحاته التي لا صلة لها على الإطلاق بكتابه ولا بعرض نتفليكس هذا».

وكان ليو قال لمجلة «نيويوركر» العام الماضي عن معاملة بكين للإيغور «الحكومة تساعد اقتصادهم وتحاول انتشالهم من الفقر... لو أنك أرخيت الأمور في البلاد قليلًا لكانت العواقب مروعة».

وانتقدت الولايات المتحدة وجماعات ومنظمات معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان معاملة الصين للإيغور.

ونفت وزارة الخارجية الصينية مرارًا وجود معسكرات احتجاز في شينغ يانغ، ووصفت المنشآت بأنها مؤسسات تدريب وتأهيل، واتهمت «قوى معادية» بتشويه سياسات الصين.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

شرطة بيلاروسيا تعتقل العشرات مع استمرار الاحتجاجات ضد لوكاشينكو
دولى
حمدوك: نرفض ربط حذف السودان من قائمة الإرهاب الأميركية بالتطبيع مع «إسرائيل»
عربى
إنتاج الأجسام المضادة لـ«كورونا» خلال 14 يوما من التطعيم
طب وصحة
29 مليون دينار تفجر أزمة الديون في الاتحاد
رياضة محلية
بالصور.. مهرجان ليبيا الزراعي ينطلق في تمنهنت رغم انتشار «كورونا» وقلة الإنتاج
ليبيا
«فرانس برس»: روسيا والصين ترفضان نشر تقرير أممي حول انتهاكات حظر الأسلحة إلى ...
ليبيا
«فرانس برس»: روسيا والصين ترفضان نشر تقرير أممي حول انتهاكات حظر الأسلحة إلى ...
ليبيا
منظمة الصحة تحذر من «احتمال» وفاة مليوني شخص بـ«كورونا» في هذه الحالة
دولى
«ASPI»: السلطات الصينية دمرت آلاف المساجد في شينجيانغ
دولى
كتيبة الضمان تصدر بيانا حول الاشتباكات مع «أسود تاجوراء»
ليبيا
مجموعة العمل الاقتصادية الأممية تناقش سبل معالجة أزمة الكهرباء في ليبيا
ليبيا
بوتين يعرض على الولايات المتحدة تبادل «ضمانات بعدم التدخل» في الانتخابات
دولى
 المزيد من ثقافة وفن

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

فيتامينات للوقاية من فيروسات الخريف