صبري فواز.. محام يرحب بأذية الآخرين من أجل مصالحه في «إسود فاتح»

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 26 سبتمبر 2020, 11:53 صباحا
صبري فواز (الإنترنت)


كشف الفنان المصري صبري فواز ملامح شخصيته في مسلسل «إسود فاتح» المقرر بدء عرضه الأحد، على «شاهد VIP».

وأشار صبري فواز إلى الدور الذي يقدمه: «ألعب دور أشرف الويشي، وهو أحد المحامين الكبار الذين لا يتوانون عن القيام بأي شيء في سبيل مصالحهم، بل يرحّب حتى بأذية الآخرين إذا ما كان في الأمر مصلحة له، لكنه لا ينجح في إرضاء رانيا التي يحبّها، وهذه مشكلته طوال الأحداث».

ويضيف: «من خلال موقعه كمحامٍ، تربط أشرف الويشي علاقات بعائلة رانيا المؤلفة من والدها وشقيقها وزوجها راغب (معتصم النهار)»، كما تجمعه الأحداث بالشخصيات الأخرى في العمل مثل نجلاء (روجينا)، وخالد (أحمد فهمي)، وغيرهم.

وعن كيفية تعامله مع شخصية ذات بُعد شرير، يقول فواز: «أحب كل شخصياتي حتى إذا كانت شريرة، ولا أقدّمها بتلك الصورة المجرّدة على ما هي عليه، بل أحاول أن أُقنع المُشاهد بالأسباب التي دفعت الشخصية لانتهاج طريق الشرّ».

يُعرض «إسود فاتح» على «شاهد VIP»، ضمن عروض شاهد الأولى، ابتداءً من الأحد 27 سبتمبر الجاري. وهو من بطولة هيفاء وهبي، أحمد فهمي، شريف سلامة، صبري فواز، عمر السعيد، نبيل نور الدين، رانيا منصور، خالد الشيوي، فراس سعيد، ناصر سيف، حسام الجندي، نانسي صلاح، حنان سليمان، آية مصطفى، ناتاشا شوفاني، معتصم النهار، وروجينا، من تأليف أمين جمال، سيناريو وحوار شريف يسري، إبراهيم ربيع، وحمدي التايه، إخراج كريم العدل؛ إنتاج «سيدرز آرت برودكشن» (CEDARS ART PRODUCTION).

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