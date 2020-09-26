شريف سلامة: هذا سر توتر علاقتي مع هيفاء وهبي في «إسود فاتح»

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 26 سبتمبر 2020, 10:33 صباحا
شريف سلامة في مشهد من مسلسل «إسود فاتح» (خاص لـ بوابة الوسط)

كشف الفنان المصري شريف سلامة ملامح شخصيته في مسلسل «إسود فاتح» المقرر بدء عرضه الأحد، على «شاهد VIP».

ويتحدث شريف عن دوره في المسلسل، قائلًا: «لطالما اخترت الشخصيات التي تتضمن تحدٍّ من نوع ما، حيث أقوم بدراستها جيدًا وأقرّبها مني وأبذل مجهودًا لرسم كافة التفاصيل المتعلقة بها قبل التصوير كي أكون جاهزًا عند إشارة المخرج».

ويتابع سلامة: «ألعب دور «سيف»، و«رانيا» هي طبعًا شقيقتي، وسيعرف المشاهد طبيعة العلاقة المتوتّرة بيننا منذ المشهد الأول، إذ سرعان ما ستظهر الصراعات القوية تِباعًا».

ويضيف: «شخصية سيف غريبة وردود أفعالها غير متوقعة، فهو شخص ذكي ويسعى إلى تحقيق أهداف محددة يرسمها لنفسه بكل الطرق والوسائل، وتربطه علاقات مع معظم شخصيات العمل التي يتدخل في تفاصيل حياتها ويتحكم بأفكارها، باستثناء شقيقته رانيا.. فرغم الأخوة والحبّ، نرى أن التحدي والنزاع حاضريْن دائمًا بينهما».

يُعرض «إسود فاتح» على «شاهد VIP»، ضمن عروض شاهد الأولى، ابتداءً من 27 سبتمبر الجاري. وهو من بطولة هيفاء وهبي، أحمد فهمي، شريف سلامة، صبري فواز، عمر السعيد، نبيل نور الدين، رانيا منصور، خالد الشيوي، فراس سعيد، ناصر سيف، حسام الجندي، نانسي صلاح، حنان سليمان، آية مصطفى، ناتاشا شوفاني، وروجينا، من تأليف أمين جمال، سيناريو وحوار شريف يسري، إبراهيم ربيع، وحمدي التايه، إخراج كريم العدل؛ إنتاج «سيدرز آرت برودكشن» (CEDARS ART PRODUCTION).

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