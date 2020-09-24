الفنان أحمد الرياني يستعد لتصوير منوعة «مطبات»

الفنان أحمد الرياني. (الوسط)

يستعد الفنان، أحمد الرياني، للبدء بتصوير منوعة «مطبات» خلال الفترة القادمة، بالإضافة إلى عدة أعمال فنية أخرى.

وقال الممثل أحمد الرياني لـ«بوابة الوسط» الخميس «انتهيت من تجهيز عمل مرئي بعنوان (مطبات)، وهو منوعة كوميدية بحلقات منفصلة، تحاكي مشاكل المواطن الليبي وما يمر به من ظروف معيشية».

ولفت الرياني إلى أن منوعة «مطبات» شارك في كتابتها مجموعة من الكتاب والفنانين منهم: الكاتب الأستاذ عبدالعزيز الزني، والفنان أيمن المغربي.

وأشار الفنان أحمد الرياني إلى أنه ستجرى اختبارات للمواهب الجديدة للمشاركة في منوعة «مطبات».