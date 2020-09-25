هيفاء وهبي: هذا أكثر ما لفتني في قصة «إسود فاتح»

هيفاء وهبي في مشهد من مسلسل "إسود فاتح" (خاص لـ بوابة الوسط)

ضمن «عروض شاهد الأولى» على «شاهد VIP»، تنطلق الدراما الاجتماعية المشوّقة «إسود فاتح» بطولة هيفاء وهبي، ابتداءً من 27 سبتمبر، يوميًا من الأحد إلى الخميس.

«شخصيات متلوّنة تبتسم لبعضها مُظهرةً طيبة مصطنعة، فيما تطعن بعضها بعضًا في الظهر!» هكذا تصف الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي باختصار طابع الغموض في العمل وأحداثه.

وتضيف: «هذا أكثر ما لفتني في القصة، إضافةً إلى تنوّع العداوات بين الشخصيات، فضلًا عن واقعية الأحداث حيث تتشابك الأيدي ما دام هناك مصالح مشتركة، ولاحقًا لا تتوانى تلك الشخصيات عن خيانة بعضها بعضًا عندما تقتضي الحاجة إلى ذلك.. فنراها تبرّر لنفسها ارتكاب الفظائع براحة تامة وقناعة مطلقة ما دامت بعيدةً عن الأعين، فيما تصبح تلك الفظائع والاقترافات خطرةً فقط عندما تكون عُرضةً للانكشاف».

وحول دورها في المسلسل، تقول هيفاء: «ألعب دور رانيا، ابنة رجل أعمال كبير (نبيل نور الدين) الذي لا يثق بابنه سيف (شريف سلامة)، لذا يقرّر أن يسلّم ابنته إدارة شركاته مبكرًا، ما يجعل منها شخصية عمليّة تواجه الظروف بجدية وحسم، ولكن ذلك يضعها في الوقت نفسه بمواجهة شقيقها. ورغم طيبة شخصيتها وقلبها، تتعرض رانيا لظروف ستغيّر حياتها، ولا سيّما عندما يقف لها أعداؤها بالمرصاد، فيصبح لزامًا عليها المواجهة بدهاء».

كريم العدل

تتوقف الفنانة اللبنانية عند نقاط الالتقاء والخلاف بين شخصيتها الحقيقية وشخصية رانيا: «يجمعني مع رانيا العناد والهدوء والذكاء» وتكمل ممازحةً: «رغم أن دم هيفاء أخفّ من دم رانيا». بموازاة ذلك، تثني هيفاء على التعاون مع المخرج كريم العدل، وتعتبره: «من أقرب المخرجين إلى قلبي على المستوى الشخصي، وقد أخذ على عاتقه العمل بمسؤولية، وهو مخرج ذكي، لا يقتنع بسهولة، بل يسعى إلى تحقيق أفضل النتائج أثناء التصوير، مبديًا اهتمامًا كبيرًا براحة الممثل حتى وإن جاء ذلك على حساب مجهوده وطاقته وصحته كمخرج».

وتختم هيفاء حديثها بالتشديد على أهمية عرض العمل على منصة «شاهد VIP»، مضيفةً: «المنصات الرقمية مهمة للغاية في هذا العصر، وكنت على دراية مسبقة بأننا سنتجه إلى إعطاء المنصات الرقمية موقعًا أكبر في يومياتنا، وأعتقد أن تلك المساحة ستتّسع أكثر مستقبلا».

العمل من بطولة هيفاء وهبي، أحمد فهمي، شريف سلامة، صبري فواز، عمر السعيد، نبيل نور الدين، رانيا منصور، خالد الشيوي، فراس سعيد، ناصر سيف، حسام الجندي، نانسي صلاح، حنان سليمان، آية مصطفى، ناتاشا شوفاني، معتصم النهار، وروجينا، من تأليف أمين جمال، سيناريو وحوار شريف يسري، إبراهيم ربيع، وحمدي التايه، إخراج كريم العدل؛ إنتاج «سيدرز آرت برودكشن» (CEDARS ART PRODUCTION).