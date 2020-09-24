قيمة جائزة نوبل تزيد 110 آلاف دولار

قيمة جائزة نوبل تزيد 110 آلاف دولار (أرشيفية:انترنت)

قال رئيس المؤسسة التي تشرف على منح جوائز نوبل الخميس إن الفائزين بالجائزة هذا العام سيتلقون مليون كرونة إضافية (110 آلاف دولار).

وذكرت جريدة (داجنس إندستري) اليومية أن قيمة الجائرة ستزيد إلى عشرة ملايين كرونة هذا العام، وفقا لوكالة رويترز.

وقال لارش هيكنستن رئيس مؤسسة نوبل للجريدة «اتُخذ هذا القرار لأن الصلة بين نفقاتنا ورأس المال مستقرة على نحو مختلف تماما عن أي وقت مضى».

وكان مخترع الديناميت ألفريد نوبل قد ترك نحو 31 مليون كرونة -وهو ما يساوي حوالي 1.8 مليار كرونة بحسابات اليوم وفقا للمؤسسة- لتمويل الجوائز التي تمنح منذ عام 1901.

واختلفت القيمة المادية للجائزة عبر السنوات، إذ بدأت بنحو 150 ألف كرونة ووصلت إلى مليون كرونة في عام 1981، ثم شهدت قيمة الجائزة زيادات كبيرة في الثمانينات والتسعينات حتى وصلت إلى تسعة ملايين كرونة في عام 2000، وعشرة ملايين بعد ذلك بعام.

لكن الأزمة المالية العالمية في 2008 ألحقت أضرارا باستثمارات المؤسسة التي استعانت بهيكنستن، الذي كان رئيسا للبنك المركزي من قبل، لضبط أوضاعها المالية.

وجرى تخفيض قيمة الجائزة في 2012 إلى ثمانية ملايين كرونة، وفي 2017 عادت لتصبح تسعة ملايين.