الفنان حمدي التاوسكي يكشف كواليس «الخروج من الجب»

الفنان حمدي التاوسكي. (الوسط)

يواصل فريق عمل مسرحية «الخروج من الجب» تجاربه على خشبة المسرح الوطني بمدينة درنة والتي لم يحدد موعد عرضها حتى الآن بسبب جائحة كورونا وانقطاع الكهرباء والظروف التي تمر بها البلاد.

وقال الفنان حمدي التاوسكي لـ«بوابة الوسط» الخميس «أجسد في مسرحية الخروج من الجب شخصية الأخ الأكبر، والذي يستمع إلى أحاديث زوجته عن الصندوق والمال».

وأضاف: «المسرحية بالمجمل تتحدث عن الصراع بين الإخوة والمرض، وهو يشبه حال وطننا الآن وما نمر به من حروب وجائحة كورونا، ولهذا اختار المخرج نسيم الشريف هذه المسرحية فقد رأى أنها تتماشى مع الوضع الراهن في ليبيا».

ولفت التاوسكي إلى أنه «رغم الظروف التي تمر بها البلاد وانقطاع الكهرباء وأزمة كورونا، إلا أن الفنان في درنة يريد من خلال هذه المسرحية أن يقول إن مدينة درنة تتواجد بقوة بفنها وثقافتها».

يذكر أن مسرحية «الخروج من الجب» من تأليف الكاتب عبدالعظيم شلوف، وإخراج الفنان نسيم الشريف، وبطولة، عدد من الفنانين منهم فرج الماجري، حمدي المسماري ، فوزي لمباركي. ومساعد مخرج أحمد تركية.