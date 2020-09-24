ديزني ترجئ طرح فيلم «بلاك ويدو» إلى العام المقبل

ديزني ترجئ طرح فيلم «بلاك ويدو» إلى العام المقبل (أرشيفية:انترنت)

أرجأت شركة ديزني الأربعاء طرح فيلم الأبطال الخارقين (بلاك ويدو) «الأرملة السوداء»، وفيلم المخرج ستيفن سبيلبرغ (وست سايد ستوري) «قصة الحي الغربي» إلى عام 2021.

ويوجه القرار ضربة لأصحاب دور العرض السينمائي الذين كانوا يأملون في عودة الإقبال على السينما في أواخر العام، وفقا لوكالة رويترز.

وكان الفيلمان على قائمة أبرز الأفلام المتبقية على جدول هوليوود لعام 2020، وأرجئ طرح (بلاك ويدو) لمدة ستة أشهر إلى مايو2021 في حين تأجل طرح فيلم سبيلبرغ المأخوذ عن مسرحية برودواي الغنائية الشهيرة التي تحمل نفس الاسم لمدة عام إلى ديسمبر2021.

ومن بين الأفلام الكبيرة المتبقية هذا العام فيلم جيمس بوند الجديد (نو تايم تو داي) «لا وقت للموت» والمقرر طرحه في 20 نوفمبر، وفيلم (ووندر وومان 1984) «المرأة الأعجوبة 1984» الذي تأجل طرحه مؤخرا إلى 25 ديسمبر.