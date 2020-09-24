صبا الرافعي تدمن المخدرات في «شارع 9» بعد استغلالها ثورة يناير

الفنانة اللبنانية صبا الرافعي (أرشيفية: الإنترنت)

تستعد الفنانة اللبنانية صبا الرافعي لتصوير دورها في مسلسل «شارع 9» الذي يتكون من 45 حلقة.

وتجسد صبا من خلال المسلسل شخصية «إنجي» وهي مذيعة تتزوج من رجل أعمال يجسد شخصيته الفنان أحمد سلامة، ومع توالي الأحداث تصبح مدمنة للمخدرات، ورغم ذلك فهي شخصية قوية لديها حضور واستطاعت ركوب ثورة يناير وتحقيق مجد لها، بعد تغطيتها تلك الأحداث من خلال تلونها وتحيزها واستغلال ما جرى كي تحقق استفادة شخصية لها، ويقرر رجل الأعمال كبير السن أن يغريها بالمال ويجبرها على ترك العمل في الإعلام، ولكنها تتمرد على هذا الوضع بعد ذلك، وفق بيان.

وأشادت صبا بالسيناريو الذي كتبه المؤلف حسين مصطفى محرم، ومرونته في تعديل أي مشهد يتطلب ذلك، وتوجهت بالشكر له وللمخرج محمد عبدالخالق على ترشيحها للمشاركة في المسلسل نتيجة اقتناعهما بموهبتها وقدرتها على أداء الدور، خصوصا بعد نجاحها في أعمالها السابقة مثل مسلسل «كارمن».

وعن السينما قالت الفنانة اللبنانية إنه يعرض عليها العديد من السيناريوهات ولكن بأدوار مكررة عليها، وليس من بينها الدور الذي ترغب هي بالظهور به في المرة الأولى على الشاشة الفضية.

«شارع 9» تأليف حسين مصطفى محرم وإخراج محمد عبدالخالق وبطولة رانيا يوسف، وأحمد وفيق، ومحمود عبدالمغني، ونرمين الفقي، وهدى الأتربي، وصبا الرافعي، وياسر علي ماهر، وأحمد جمال سعيد، وحسام فارس، وعبير منير، وأحمد الدمرداش، وإيمي إسلام، وماجد شريف.