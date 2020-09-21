نيللي كريم تنضم لفيلم «العميل صفر» مع أكرم حسني

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 21 سبتمبر 2020, 03:35 مساء
المنتج وائل عبدالله، يمين، أكرم حسني، نيللي كريم، محمد سامي (خاص لـ بوابة الوسط)

وقع اختيار المخرج محمد سامي على النجمة نيللي كريم لتقديم دور البطولة النسائية أمام النجم أكرم حسني في فيلمه الجديد «العميل صفر» الذي يعمل على التحضير له مع المنتج وائل عبد الله، حيث تعاقدت نيللي على الفيلم بشكل رسمي وبدأت الاستعداد للشخصية التي تقدمها في العمل.

وتجري الشركة المنتجة حاليًا إبرام باقي التعاقدات، بناء على قائمة الممثلين، الذين وضع أسماءهم مخرج العمل محمد سامي، حيث من المقرر البدء في تصوير الفيلم مطلع شهر أكتوبر المقبل.

آخر أعمال نيللي كريم في السينما فيلم «الفيل الأزرق 2» الذي تم عرضه في عيد الأضحى العام الماضي، وحقق أعلى إيرادات في تاريخ السينما بوصوله إلى 104 ملايين جنيه، وشاركت في بطولته إلى جانب كريم عبدالعزيز، هند صبري، إياد نصار، تارا عماد، شيرين رضا وضيف الشرف خالد الصاوي، وتأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد.

وعلى جانب آخر، يعمل المخرج محمد سامي على التحضير لمسلسله الجديد «نسل الأغراب» الذي يكتبه ويخرجه ومقرر عرضه في شهر رمضان 2021، ويقوم ببطولته النجمان أحمد السقا وأمير كرارة ويشاركهما البطولة مي عمر، أحمد السعدني، نرمين الفقي، فردوس عبدالحميد، إدوارد، أحمد مالك، أحمد داش، وعدد آخر من الفنانين.

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