نيفين رجب تطرح أغنيتها الجديدة

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 20 سبتمبر 2020, 04:41 مساء
نيفين رجب (خاص لـ بوابة الوسط)

طرحت المطربة نيفين رجب أغنيتها الجديدة "كل آخر يوم" عبر قناة مزيكا على يوتيوب، وعلى جميع المتاجر الإلكترونية.

الأغنية من كلمات حسين محرم وألحان مدين وتوزيع موسيقي محمد عاطف الحلو.

قالت نيفين رجب، إن تركيزها الفترة الحالية على الأغاني الفردية، وتتمنى أن تلقى الإعجاب من الجمهور وهو الأمر الذي سيدفعها لتقديم أغنيات جديدة.

وتقول كلمات أغنية «كل آخر يوم»:
ملقتش كلمة تقول بحبك أد إيه
كان إيه اللى قبل ما حس بيك يتحس بيه
معرفش حتى قلبي كان بيدق ليه

الدنيا دي بحالها بعدك متساويش
 لو أي شيء ميكنش ليك ميهمنيش
أنا أموت عشانك بس ولراحتك أعيش
أنا كل آخر يوم يزيد إحساسي بيك عن أوله
وبقول ياريت من حبي فيك أيام لقانا 
يطولوا دنا كل ما ابدأ شيء جديد بحلم معاك تكمله

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