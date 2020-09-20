هبة طوجي وأسامة الرحباني وإبراهيم معلوف في حفل عالمي دعما لبيروت

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 20 سبتمبر 2020, 12:54 مساء
هبة طوجي تتوسط أسامة الرحباني، يمين، وإبراهيم معلوف (خاص لـ بوابة الوسط)

تشارك الفنانة اللبنانية هبة طوجي والموسيقار اللبناني أسامة الرحباني مع الفنان اللبناني الفرنسي إبراهيم معلوف ونخبة من الموسيقيين العالميين، في إحياء حفل غنائي ضخم من أجل لبنان، وذلك على مسرح الأولمبيا في باريس، في الأول من أكتوبر المقبل.

يشهد الحفل مشاركة لأسماء لبنانية لامعة، منها عازف البيانو عبدالرحمن باشا، والمؤلف الموسيقي خالد مزنر، وعازفة التشيللو اللبنانية الأرمنية أستريغ سيرانوسيان، بالإضافة إلى مشاركة موسيقيين ومغنيين أوروبيين وعالميين ولبنانيين.

يأتي الحفل في ختام يوم تلفزيوني طويل تقدمه القناة الفرنسية الثانية «فرانس 2»، ينطلق ببث حي في تمام التاسعة مساء بتوقيت باريس، وسيتم خلال الحفل جمع التبرعات التي سيذهب ريعها لدعم عدد من الجمعيات الإنسانية في لبنان.

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