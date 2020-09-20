استئناف تصوير «ذا باتمان» بعد توقف بسبب «كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 20 سبتمبر 2020, 09:21 صباحا
الممثل البريطاني روبرت باتينسون بطل فيلم «ذا باتمان». «رويترز».

أعلنت شركة وارنر بروس، الخميس، استئناف العمل على تصوير فيلم «ذا باتمان» الذي تنتجه الشركة بعد أسبوعين من التوقف، نتيجة إصابة أحد العاملين في قطاع الإنتاج بفيروس «كورونا».

وقال متحدث باسم الشركة في بيان: «بعد فترة من التوقف عن العمل من أجل إجراءات احترازية للحجر الصحي نتيجة كوفيد-19، استؤنف العمل الآن على تصوير فيلم ذا باتمان في بريطانيا»، وفقا لوكالة «رويترز».

وأشارت تقارير إلى أن الشخص الذي أصيب بالفيروس في أوائل سبتمبر، كان الممثل البريطاني روبرت باتنسون بطل الفيلم، بالرغم من أن الشركة لم تؤكد ذلك أو تنفيه.

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