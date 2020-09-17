تجديد الثقة في إسماعيل مختار رئيسا «لبيت المسرح المصري»

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 17 سبتمبر 2020, 06:12 مساء
الفنان إسماعيل مختار، رئيس البيت الفني للمسرح المصري (خاص لـ بوابة الوسط)

أصدرت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة المصرية قرارا بتجديد الثقة للفنان إسماعيل مختار كرئيس للبيت الفني للمسرح المصري.

وتولى إسماعيل مختار رئاسة البيت الفني للمسرح العام 2016، حيث شهد البيت الفني للمسرح خلال فترة توليه إدارته نجاحات عديدة سواء في مستوى العروض المقدمة أو عدد العروض المنتجة خلال العام، والتي وصلت العام الماضي إلى تقديم 70 عرضا في العام ما بين إعادة لعروض ناجحة وافتتاح عروض جديدة.

كما وصلت عروض البيت الفني للمسرح لأول مرة للمناطق الحدودية والمحافظات، حيث وضع البيت الفني للمسرح لأول مرة خلال العام 2019 خطة لتجوال عروضه بالمحافظات والتي وصلت إلى 14 محافظة، كما اعتمدت سياسته على التوسع في الورش التدريبية لشباب المسرحيين والفئات المهمشة كذوي الاحتياجات الخاصة، واعتمد أيضا على إعطاء الفرص لشباب المخرجين والانفتاح على مختلف التيارات المسرحية.

وشهد البيت الفني خلال فترة تولي الفنان إسماعيل مختار إنشاء فرقتين مستحدثتين، وهما فرقة «مسرح المواجهة والتجوال» والمختصة بإنتاج العروض المسرحية للتجوال بالمحافظات، وفرقة «مسرح الشمس» لدمج ذوي الاحتياجات الخاصة والمختصة بتدريب وتأهيل ودمج الفنانين من ذوي الاحتياجات الخاصة، وعلى مستوى الإنشاءات تم الانتهاء من المرحلة الأولى من إنشاء مسرح مصر، بالإضافة إلى تجديد جميع مسارح البيت الفني للمسرح.

كما شهد البيت الفني أيضا خلال هذه الفترة إقبالا كبيرا على العروض من الجمهور، حيث وصل عدد حضور عروض البيت الفني بالقاهرة والمحافظات إلى 850 ألف مشاهد خلال العام الماضي، لما شهدته أيضا دعاية العروض المسرحية وتسويقها من تطور خلال تلك الفترة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

منظمة الصحة العالمية تحذّر من معدلات «مقلقة» لانتقال عدوى كورونا في أوروبا
دولى
الليرة التركية تسجل هبوطا غير مسبوق أمام الدولار
اقتصاد
«عكس التيار» مع محمد زيدان - بين أجندة الشارع والساسة.. أين تتجه بوصلة الحراك؟
فيديو
تشاوش أوغلو: اقتربنا من اتفاق مع روسيا حول عملية سياسية في ليبيا
ليبيا
السراج يعلن رغبته تسليم مهام منصبه لسلطة جديدة في موعد أقصاه نهاية أكتوبر
ليبيا
محمد عماري زايد: الشرعية التي نستند إليها ليست مرتبطة بشخص مهما كان مركزه
ليبيا
ميسي يتألق مع برشلونة ويسجل للمرة الأولى تحت قيادة كومان
رياضة عالمية
مجموعة «إتش أند إم» تنهي تعاونها مع مورّد صيني متهم بفرض السخرة على أفراد من ...
اقتصاد
ترامب: لقاح لعلاج «كورونا» خلال شهر.. والفيروس قد يختفي من نفسه
دولى
السعودية تؤكد وقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني ورفضها المساس باستقرار المنطقة
عربى
ليبيا تحيي يوم الشهيد في ذكرى استشهاد عمر المختار
ليبيا
طلبة أولى طب بشري في بنغازي يؤدون الامتحان على ضوء النقالات بعد انقطاع الكهرباء
ليبيا
 المزيد من ثقافة وفن

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

لقاح «كورونا» سيكون من فئتين