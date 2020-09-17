تجديد الثقة في إسماعيل مختار رئيسا «لبيت المسرح المصري»

الفنان إسماعيل مختار، رئيس البيت الفني للمسرح المصري (خاص لـ بوابة الوسط)

أصدرت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة المصرية قرارا بتجديد الثقة للفنان إسماعيل مختار كرئيس للبيت الفني للمسرح المصري.

وتولى إسماعيل مختار رئاسة البيت الفني للمسرح العام 2016، حيث شهد البيت الفني للمسرح خلال فترة توليه إدارته نجاحات عديدة سواء في مستوى العروض المقدمة أو عدد العروض المنتجة خلال العام، والتي وصلت العام الماضي إلى تقديم 70 عرضا في العام ما بين إعادة لعروض ناجحة وافتتاح عروض جديدة.

كما وصلت عروض البيت الفني للمسرح لأول مرة للمناطق الحدودية والمحافظات، حيث وضع البيت الفني للمسرح لأول مرة خلال العام 2019 خطة لتجوال عروضه بالمحافظات والتي وصلت إلى 14 محافظة، كما اعتمدت سياسته على التوسع في الورش التدريبية لشباب المسرحيين والفئات المهمشة كذوي الاحتياجات الخاصة، واعتمد أيضا على إعطاء الفرص لشباب المخرجين والانفتاح على مختلف التيارات المسرحية.

وشهد البيت الفني خلال فترة تولي الفنان إسماعيل مختار إنشاء فرقتين مستحدثتين، وهما فرقة «مسرح المواجهة والتجوال» والمختصة بإنتاج العروض المسرحية للتجوال بالمحافظات، وفرقة «مسرح الشمس» لدمج ذوي الاحتياجات الخاصة والمختصة بتدريب وتأهيل ودمج الفنانين من ذوي الاحتياجات الخاصة، وعلى مستوى الإنشاءات تم الانتهاء من المرحلة الأولى من إنشاء مسرح مصر، بالإضافة إلى تجديد جميع مسارح البيت الفني للمسرح.

كما شهد البيت الفني أيضا خلال هذه الفترة إقبالا كبيرا على العروض من الجمهور، حيث وصل عدد حضور عروض البيت الفني بالقاهرة والمحافظات إلى 850 ألف مشاهد خلال العام الماضي، لما شهدته أيضا دعاية العروض المسرحية وتسويقها من تطور خلال تلك الفترة.