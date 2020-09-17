شراكة لمدة 5 بين «نتفليكس» و«استوديو ميركوت» السعودي للرسوم المتحركة

استوديو ميركوت متخصص في مجال صناعة المحتوى والأنميشين في المملكة العربية السعودية (خاص لـ بوابة الوسط)

أعلنت «نتفليكس» (NETFLIX)؛ الشركة الرّائدة عالميا في مجال تقديم خدمة البث الترفيهي، واستوديو ميركوت المتخصص في مجال صناعة المحتوى والأنميشين في المملكة العربية السعودية، عن توقيع شراكة حصرية بينهما لمدة خمس سنوات، بهدف إنتاج عروض وأفلام تركّز على المملكة العربية السعودية، ولا سيما العرض الحصري الأول لجميع مشاريع ميركوت لمدة خمس سنوات.

وتتضمن الشراكة إنتاج مواسم جديدة وحصرية من مسلسل «مسامير»، إلى جانب أفلام «مسامير» القادمة، وترخيص أصلي جديد لمسلسل رسوم متحركة للكبار، وترخيص لفيلم روائي أصلي، بالإضافة إلى إنشاء مكتبة تضم جميع المواسم السابقة من مسلسل «مسامير» مع إضافات خاصة بشبكة «نتفليكس» (NETFLIX).

وفي هذه المناسبة، قالت نهى الطيب، رئيسة الاستحواذ وترخيص المحتوى في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى «نتفليكس»: «تتصدر ميركوت في مجال رواية القصص الإبداعية وإنتاج الرسوم المتحركة في المنطقة. ونحن ملتزمون بمواصلة الاستثمار في قصص أصلية من المملكة العربية السعودية ومشاركتها في العالم العربي وعلى مستوى العالم. ونريد أن يتمتع أعضاؤنا بإمكانية الوصول إلى قصص رائعة ومؤهلة للانتشار في شتى بقاع الأرض».

من جانبه، قال عبدالعزيز المزيني، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لاستوديو ميركوت: «لا تقتصر رؤيتنا لهذه الشراكة في ميركوت على جوانب الإنتاج فقط، بال نعتقد أننا من خلال هذا التعاون مع NETFLIX، سنلهم المواهب السعودية والعربية ونشجعها على تحقيق حلم كبير وتوفير بيئة تدعم الموهبة والإبداع وتضمن تكافؤ الفرص للجميع.

ولطالما التزمت ميركوت بهذه القيم خلال سعيها نحو التميز على مر السنين».