أميتاب باتشان يضع صوته على خدمة «أليكسا» في الهند

نجم بوليوود أميتاب باتشان في بومباي لدى إطلاق مدونته الصوتية "باتشان بول" (أ ف ب)

سيكون الممثل الهندي أميتاب باتشان أول نجم في بوليوود يضع صوته على خدمة «أليكسا» للمساعدة الصوتية التابعة لمجموعة «أمازون» الأميركية الساعية لتوسيع حصتها في سوق هذا البلد العملاق الذي يعد 1.3 مليار نسمة.

والممثل البالغ 77 عاما الملقب «بيغ ب»، هو أحد أعلام السينما الهندية منذ أكثر من نصف قرن، وأوضحت «أمازون إنديا» عبر مدونتها الإلكترونية أنها عقدت شراكة مع باتشان من أجل «إيجاد تجرية فريدة مع صوت شخص مشهور»، وستكون الخدمة متوافرة عبر «أليكسا» اعتبارا من العام المقبل.

وأشارت المجموعة إلى أن الخدمة المقدمة بصوت باتشان ستشمل «أمثالا شعبية ونكاتا وبيانات عن الأحوال الجوية وقصائد وجملا ملهمة ونصائح وأمورا أخرى».