«القومي للسينما المصرية» يقيم ورشة ديكور خارج البلاتوهات لأول مرة

من فعاليات ورشة الديكور التي يقيمها المركز القومي للسينما (خاص لـ بوابة الوسط)

تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة المصرية، أقام المركز القومي للسينما، برئاسة الدكتورة سعاد شوقي أولى فعاليات الجزء العملي من ورشة مدرسة الديكور السينمائي لأول مرة خارج البلاتوهات.

الورشة يقيمها مهندس الديكور شادي العناني تحت إشراف أسامة أبو زيد مدير عام الإدارات الإنتاجية بالمركز بالتنسيق مع نادي «الياسمين 3» التابع لإدارة النوادي بالقوات المسلحة لعدد 20 متدربًا، من فئات عمرية مختلفة، تحت إشراف إداري أمل عبد المجيد.

وتقام الورشة على مدار 5 أيام يتم فيها بناء ديكور سينمائي كامل.

ويعتبر المركز القومي للسينما صاحب الانفراد الأول بإقامة ورشة ديكور سينمائي عملية خارج البلاتوهات.