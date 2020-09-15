«هارفست» يحصد جائزة ورشة «فاينال كات» في «فينيسيا السينمائي»

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 15 سبتمبر 2020, 01:41 مساء
مشهد من فيلم «هارفست» (خاص لـ بوابة الوسط)

فاز مشروع فيلم «هارفست» (Harvest) لإيلي داغر المخرج الحائز «سعفة كان» الذهبية، بجائزة أفضل فيلم في ورشة «فاينال كات»، التي أُقيمت ضمن فعاليات الدورة 77 من مهرجان «فينيسيا السينمائي الدولي». وتتمثل الجائزة في حصول الفيلم على مبلغ مالي قدره 5 آلاف يورو لدعم الفيلم في مرحلة ما بعد الإنتاج.

ورشة «فاينال كات فينيسيا» تدعم الأفلام في مرحلة ما بعد الإنتاج من قارة أفريقيا والعراق والأردن ولبنان وفلسطين وسورية، من خلال عرض مشاريع الأفلام التي تم اختيارها للمشاركة بالورشة أمام مجموعة المنتجين، الموزعين ومبرمجي المهرجانات السينمائية، وتختتم الورشة بمنح جوائز للأفلام الفائزة لدعمها في مرحلة ما بعد الإنتاج.

الفيلم يحكي قصة الفتاة الشابة «جني» التي تعود لبيت أهلها في منتصف الليل، تاركة وراءها ماضيًا سيئًا. وتلاحقها ضغوطات التأقلم مع الأسرة من جديد، كما يثقل عليها الكشف عن تفاصيل حياتها خارج لبنان. ومع شعورها بأنها محاصرة يظهر قلقها مرة أخرى، مما يدفعها إلى أن تحيي روابطها وتجد الأمان في جزء مختلف من حياتها في بيروت كانت قد هجرته منذ وقتٍ طويل، في حياةٍ انصهرت فيها مشاعر الألفة والغربة معًا في آنٍ واحد.

فيلم «هارفست» (Harvest) من تأليف وإخراج إيلي داغر في أولى تجاربه الروائية الطويلة، ويشارك في بطولته منال عيسى، يارا أبو حيدر وروجر آزار، ويشارك في إنتاج الفيلم شركات أندولفي برودكشن (المنتج أرنو دوميرك)، About Productions (المنتجة مريام ساسين)، Wrong Men وBeaver and Beaver.

سبق لمشروع الفيلم الفوز بجائزة «منصة الجونة» ضمن المشاريع في مرحلة التطوير وجائزة مالية من مؤسسة «دروسوس»، كما فاز بمنحة من مؤسسة الدوحة للأفلام والصندوق العربي للثقافة والفنون (آفاق)، وتتولى شركة MAD Solutions مهام توزيعه في العالم العربي.

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