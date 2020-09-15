هيئة الثقافة تنفي نبأ وفاة الفنان حاتم الكور

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 15 سبتمبر 2020, 12:30 مساء
الفنان الليبي حاتم الكور (فيسبوك)

نفت الهيئة العامة للثقافة بحكومة الوفاق الوطني، الإثنين، الإشاعات التى تناقلها رواد مواقع التواصل الاجتماعي في ليبيا حول وفاة الفنان الليبي حاتم الكور.

وجاء في بيان الهيئة، الثلاثاء، أن حسن أونيس رئيس الهيئة اطمئن على صحة الكور في اتصال هاتفي، بعد تداول صفحات على موقع «فيسبوك» نبأ وفاته، وفقًا للمكتب الإعلامي للهيئة.

وأكد أونيس أن الفنان حاتم الكور بحالة صحية جيدة، ولا يمر بأي وعكة صحية، ونشر الكور بعدها بساعات مقطع فيديو قصيرًا، شكر كل مَن سأل عنه، وأكد أنه بحالة صحية جيدة، وطمأن كل محبيه في ليبيا، وبأنه يشعر بالاستغراب من هذه الإشاعة.

 

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