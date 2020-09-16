«كورونا» تجبر مهرجان بوسان السينمائي على تعديل برنامجه

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 16 سبتمبر 2020, 10:06 صباحا
رجل يجلس قرب منشأة بالأحرف العريضة تابعة لمهرجان بوسان السينمائي الدولي (ا ف ب)

اضطر مهرجان بوسان الدولي للسينما في كوريا الجنوبية إلى تعديل برنامجه بسبب وباء «كوفيد-19»، وفق ما أعلن القيمون على هذا الحدث.

ويستقطب عادة أكبر مهرجان للسينما في آسيا عددًا كبيرًا من النجوم وشخصيات القطاع السينمائي يأتون من آسيا ومناطق أخرى في العالم لتمضية 10 أيام في هذه المدينة الساحلية، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

وفي بادئ الأمر، نجحت كوريا الجنوبية في احتواء وباء «كوفيد-1»9 إلى حد بعيد بفضل وسائل فعالة للتتبع والتشخيص على نطاق واسع، لكنها في أغسطس شهدت ازديادًا في البؤر الوبائية، ما أثار مخاوف من موجة ثانية، وخففت القيود بشكل مؤقت الإثنين في سيول ومحيطها.

غير أن القيمين على المهرجان السينمائي كشفوا الإثنين ألا خيار لهم سوى حصر نطاق هذه الفعاليات التي أُرجئت أسبوعين، وقال رئيس المهرجان، لي وونغ-كوان «تساءلنا عما إذا كان ينبغي لنا تنظيم الحدث»، ملمحًا إلى عدم استبعاد إمكانية إلغائه إذا تسببت فعاليات «عيد الحصاد» التقليدي المعروف بـ«تشوسوك» بانتشار العدوى.

ويعقد مهرجان بوسان الدولي للسينما عادة في مطلع أكتوبر وهو يقام هذا العام من 21 إلى 30 أكتوبر، وستعرض دورة العام 2020 من المهرجان 192 فيلمًا من 68 بلدا وسيناقش أعضاء لجنة التحكيم خياراتهم عبر الإنترنت، وفق بيان منظميه الذين أشاروا إلى إلغاء كل الفعاليات في الهواء الطلق وكل الحفلات، ومنها حفلا الافتتاح والاختتام، وعدم دعوة أي نجوم.

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