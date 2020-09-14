بدء اختيار عضو جديد لفرقة «Now United» من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

تحظى الفرقة بإعجاب الملايين من الشباب حول العالم (خاص لـ بوابة الوسط)

بدأت الفرقة الموسيقية العالمية «Now United» (ناو يونايتد)، بالشراكة مع إحدى شركات المياه الغازية الشهيرة، الاثنين، تجارب الأداء الافتراضية للبحث عن عضو جديد للانضمام إليها من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتحظى الفرقة بإعجاب الملايين من الشباب حول العالم، وتتألف حاليًا من 15 فنانًا وفنانة من الشباب ينحدرون من 15 دولة مختلفة، وتزايدت شعبيتها بشكل لافت خلال العام الماضي. وقد حققت الفرقة حتى الآن أكثر من مليار مشاهدة على قناتها على «يوتيوب»، بما في ذلك أكثر من 11 مليون مشاهدة لأحدث أغنية لها «Feel It Now»، كما تم ترشيحها لنيل جائزة «أفضل فرقة موسيقية» ضمن جوائز MTV للفيديوهات الموسيقية في نيويورك الشهر الماضي.

وفي شهر نوفمبر 2019، خلال تواجد الفرقة في الإمارات من أجل إطلاق «بيبسي بلاك»، أعلنت أنها تبحث عن عضو جديد من المنطقة للانضمام إليها. ومنذ ذلك الحين استعرضت الفرقة الآلاف من الأعضاء المحتملين من مدن مختلفة من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التي تتضمن قاعدة معجبين من بين الأكثر تفاعلًا، ويأتي ذلك قبل التقاء أعضاء الفرقة وفريقهم في دبي هذا الأسبوع من أجل اختيار العضو الجديد. ويمكن مشاهدة جوش بوشامب وهيون جيونغ من Now United يتحدثان عن البحث العضو الجديد.

التصفيات النهائية

وخلال الأسبوع المقبل، سيتمكن الملايين من المشاهدين حول العالم من متابعة أعضاء الفرقة وهم يقلصون المشاركات من بين المرشحين الثلاثة عشر من المنطقة الذين وصلوا للتصفيات النهائية، وذلك إلى جانب كل من مصمم الرقصات البارز كايل هانغامي، ومسؤولة المواهب الشهيرة عالميًا كيلي مايلي، ومؤسس الفرقة سيمون فولر. وينبغي على العضو رقم 16 في الفرقة إظهار موهبته الاستثنائية وتقديره للقيم التي تميز فرقة «Now United» في مجال موسيقى البوب.

ويمثل المؤهلون للتصفيات النهائية مجموعة متنوعة من البلدان من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بما في ذلك الإمارات ومصر ولبنان والمغرب وليبيا والجزائر وتونس والأردن والسعودية، ويقدمون مجموعة من أرقى المواهب الموسيقية الشابة في المنطقة.

والتزامًا باشتراطات التباعد الاجتماعي، سيقدم المتأهلون للتصفيات النهائية تجارب أدائهم عبر الإنترنت من بلدانهم.

وكانت فرقة «Now United» أُسست في العام 2017 على يد سيمون فولر، وينحدر أعضاؤها من 14 دولة مختلفة.

تحظى الفرقة بإعجاب الملايين من الشباب حول العالم (خاص لـ بوابة الوسط)