حفل توقيع كتاب «أنا والموت» في طرابلس

حفل توقيع كتاب «أنا والموت» في طرابلس (فيسبوك)



نظم الأحد، بالقبة الفلكية بمدينة طرابلس، حفل توقيع لكتاب «أنا والموت» باكورة أعمال الكاتب الشاب أحميد المرابط الزيداني‏ ضمن فعاليات منتدى «عروس البحر الثقافي».

وقدم عضو اللجنة التسييرية للهيئة العامة للثقافة بحكومة الوفاق الوطني، محمد الهدار، كلمة رحب فيها بالحضور وأشاد بالكتاب والمؤلف باعتباره من أوائل الكُتّاب الشباب في الجنوب، وفقًا للمكتب الإعلامي للهيئة.

وتحدث المرابط عن الكتاب والمحتوى بشكل عام، وهو عبارة عن قصة قصيرة، صادر عن دار الحكمة، وقدم الأستاذ يونس الفنادي قراءة نقدية للكتاب، حيث إبراز الجوانب الإبداعية في القصة، مشيرًا إلى بعض التوجيهات والملاحظات الفنية.



حفل توقيع كتاب «أنا والموت» في طرابلس (فيسبوك)