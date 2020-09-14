حفل توقيع كتاب «أنا والموت» في طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 14 سبتمبر 2020, 11:39 صباحا
حفل توقيع كتاب «أنا والموت» في طرابلس (فيسبوك)


نظم الأحد، بالقبة الفلكية بمدينة طرابلس، حفل توقيع لكتاب «أنا والموت» باكورة أعمال الكاتب الشاب أحميد المرابط الزيداني‏ ضمن فعاليات منتدى «عروس البحر الثقافي».

وقدم عضو اللجنة التسييرية للهيئة العامة للثقافة بحكومة الوفاق الوطني، محمد الهدار، كلمة رحب فيها بالحضور وأشاد بالكتاب والمؤلف باعتباره من أوائل الكُتّاب الشباب في الجنوب، وفقًا للمكتب الإعلامي للهيئة.

وتحدث المرابط عن الكتاب والمحتوى بشكل عام، وهو عبارة عن قصة قصيرة، صادر عن دار الحكمة، وقدم الأستاذ يونس الفنادي قراءة نقدية للكتاب، حيث إبراز الجوانب الإبداعية في القصة، مشيرًا إلى بعض التوجيهات والملاحظات الفنية.
 

حفل توقيع كتاب «أنا والموت» في طرابلس (فيسبوك)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

5 بطاقات حمراء و14 صفراء.. مارسيليا يضرب سان جيرمان في معركة الكلاسيكو الفرنسي
رياضة عالمية
الحرائق تواصل اجتياح الساحل الغربي الأميركي.. واتهامات لترامب بإنكار «التغير ...
دولى
«مكافحة الأمراض» يشرح أسباب عدم احتساب نسبة الشفاء الحقيقية من «كورونا»
ليبيا
واشنطن «قلقة للغاية» من تحركات تركيا في شرق المتوسط
دولى
شمام: «عقيلة صالح رئيسا والسراج للحكومة».. صيغة مطروحة لحل الأزمة الليبية
ليبيا
السفارة الأميركية: المشير حفتر التزم شخصيا بالسماح بإعادة فتح قطاع الطاقة ...
ليبيا
روسيا تبدأ توزيع لقاح «سبوتنيك» ضد فيروس «كورونا المستجد» على الأقاليم
دولى
عقيلة صالح يرحب بمخرجات «اجتماع مونترو» ويشدد على 4 مطالب
ليبيا
شكاوى من ارتفاع أسعار العيادات الخاصة وسط غياب الرقابة الحكومية
ليبيا
بعد ارتفاع العجز لـ1000 ميغاوات.. «كهرباء الموقتة» توضح وضع الشبكة وتحمل ...
ليبيا
«فرانس برس»: مقربون من تنظيم «داعش» يحتلون جزيرتين في المحيط الهندي
دولى
انقذوا الليبيين (1 من 5) - تغطية خاصة مع صباح سليمان
فيديو
 المزيد من ثقافة وفن

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

هل تتحول الطائرات إلى فقاقيع صحية؟