مجدي نجيب وطلال حيدر يفوزان بجائزة شعر العامية لاتحاد كتاب مصر

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 14 سبتمبر 2020, 12:31 مساء
الشاعر والفنان التشكيلي مجدي نجيب (أرشيفية:انترنت)

فاز الشاعران، المصري مجدي نجيب واللبناني طلال حيدر، بجائزة شعر العامية من النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر في دورتها الأولى، البالغ قيمتها 50 ألف جنيه (نحو 3000 دولار) لكل فائز.

تحمل الجائزة اسم الشاعر المصري الراحل فؤاد حداد (1927-1985) وتقدم كل عامين لاثنين من الشعراء أحدهما مصري والآخر من إحدى الدول العربية، وفقًا لوكالة «رويترز».

وقالت النقابة في بيان إنها منحت الجائزة إلى نجيب (84 عامًا) وحيدر (83 عامًا) هذا العام «وفاء لمنجزهما الشعري الباذخ، واعترافًا بريادة كل منهما في محيطه، وتقديرًا لتأثير أشعارهما الممتد على وجدان الشعب العربي في مختلف أقطاره».

وأضافت أنها ستنظم في وقت لاحق ندوة أدبية حول أعمال الفائزين، على هامش احتفالية تقام بحضورهما وحضور مجلس أمناء الجائزة، وكانت النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر أطلقت الجائزة في ديسمبر 2019.

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