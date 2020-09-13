«نجيب زاهي زركش» يعيد التعاون بين يحيى الفخراني وعبدالرحيم كمال

«نجيب زاهي زركش» هو التعاون الخامس بين يحيى الفخراني وعبدالرحيم كمال (أرشيفية: الإنترنت)

أعرب الكاتب والسيناريست المصري عبدالرحيم كمال عن سعادته بعودة التعاون بينه وبين النجم يحيى الفخراني والمخرج شادي الفخراني في مسلسلهم الرمضاني الجديد «نجيب زاهي زركش».

المسلسل هو التعاون الخامس بين كمال والفخراني والرابع بينه وبين يحيى وشادي الفخراني بعد «دهشة» و«الخواجة عبدالقادر» و«ونوس»، وكان مسلسل «شيخ العرب همام» من إخراج حسني صالح.

وأشار السيناريست المصري إلى أن المسلسل لن يكون صعيديًّا بل سيكون عملًا اجتماعيًّا، مؤكدًا أنه سيكون مفاجأة للجمهور.

يشارك في بطولة المسلسل، أنوشكا وكريم عفيفي ورامز أمير وإسلام إبراهيم وهالة فاخر التي تشارك في الحلقة الأولى كضيفة شرف، ومن إنتاج «سينرجي».