«نجيب زاهي زركش» يعيد التعاون بين يحيى الفخراني وعبدالرحيم كمال

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 13 سبتمبر 2020, 05:06 مساء
«نجيب زاهي زركش» هو التعاون الخامس بين يحيى الفخراني وعبدالرحيم كمال (أرشيفية: الإنترنت)

أعرب الكاتب والسيناريست المصري عبدالرحيم كمال عن سعادته بعودة التعاون بينه وبين النجم يحيى الفخراني والمخرج شادي الفخراني في مسلسلهم الرمضاني الجديد «نجيب زاهي زركش».

المسلسل هو التعاون الخامس بين كمال والفخراني والرابع بينه وبين يحيى وشادي الفخراني بعد «دهشة» و«الخواجة عبدالقادر» و«ونوس»، وكان مسلسل «شيخ العرب همام» من إخراج حسني صالح.

وأشار السيناريست المصري إلى أن المسلسل لن يكون صعيديًّا بل سيكون عملًا اجتماعيًّا، مؤكدًا أنه سيكون مفاجأة للجمهور.

يشارك في بطولة المسلسل، أنوشكا وكريم عفيفي ورامز أمير وإسلام إبراهيم وهالة فاخر التي تشارك في الحلقة الأولى كضيفة شرف، ومن إنتاج «سينرجي».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«مكافحة الأمراض» يشرح أسباب عدم احتساب نسبة الشفاء الحقيقية من «كورونا»
ليبيا
واشنطن «قلقة للغاية» من تحركات تركيا في شرق المتوسط
دولى
شمام: «عقيلة صالح رئيسا والسراج للحكومة».. صيغة مطروحة لحل الأزمة الليبية
ليبيا
السفارة الأميركية: المشير حفتر التزم شخصيا بالسماح بإعادة فتح قطاع الطاقة ...
ليبيا
روسيا تبدأ توزيع لقاح «سبوتنيك» ضد فيروس «كورونا المستجد» على الأقاليم
دولى
عقيلة صالح يرحب بمخرجات «اجتماع مونترو» ويشدد على 4 مطالب
ليبيا
شكاوى من ارتفاع أسعار العيادات الخاصة وسط غياب الرقابة الحكومية
ليبيا
بعد ارتفاع العجز لـ1000 ميغاوات.. «كهرباء الموقتة» توضح وضع الشبكة وتحمل ...
ليبيا
«فرانس برس»: مقربون من تنظيم «داعش» يحتلون جزيرتين في المحيط الهندي
دولى
انقذوا الليبيين (1 من 5) - تغطية خاصة مع صباح سليمان
فيديو
هل كشف ترامب سرا بشأن سلاح نووي أميركي خلال مقابلة مع بوب وودورد؟
دولى
بوب وودورد: ترامب تباهى بـ«إنقاذه» ولي العهد السعودي في قضية خاشقجي
دولى
 المزيد من ثقافة وفن

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

هكذا تحمي عينيك من خطر أشعة شاشات الهواتف