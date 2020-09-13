بدء عرض حكاية «أمر شخصي» على «دي إم سي»

بوستر مسلسل «أمر شخصي» (خاص لـ بوابة الوسط)

بدأت، السبت، مجموعة قنوات «دي إم سي» عرض الحكاية الرابعة من مسلسل «إلا أنا» وهي بعنوان «أمر شخصي».

الحلقات بطولة شيري عادل وميدو عادل ونهال عنبر وإيهاب فهمي ونور إيهاب ومعتز هشام وجمال عبدالناصر، إنتاج «سينرجي» بالشراكة مع «أروما» للمنتج تامر مرتضى، ومن إخراج محمود كامل وسيناريو وحوار عمر عبدالحليم.

تستكمل بهذه الحكاية عرض باقي حكايات مسلسل «إلا أنا» والذي كان قد عرض منه ثلاث حكايات قبل رمضان وبعده وحققت نجاحًا كبيراص هي، «بنات موسى» و«سنين وعدت» و«أمل حياتي»، وجارٍ تصوير الحكاية الخامسة «لازم أعيش» بطولة جميلة عوض، والسادسة «ضي القمر» بطولة كندة علوش.

مسلسل «إلا أنا» عبارة عن دراما مستوحاة من قصص حياتية، وفكرتها للكاتب يسري الفخراني، تدور أحداثه في 60 حلقة، وهو عبارة عن مجموعة من القصص المستقلة، كل قصة منها تدور في 10 حلقات، وتسرد تلك القصص وقائع وأحداث حقيقية في معظمها تتعرض لموضوعات تهم المجتمع بصفة عامة والمرأة بصفة خاصة.