«ذي نيست» يفوز بجوائز عدة في مهرجان «دوفيل»

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 13 سبتمبر 2020, 01:53 مساء
رئيسة لجنة التحكيم المغنية الفرنسية فانيسا بارادي باختتام الدورة 46 لمهرجان دوفيل (أ ف ب)

حصل فيلم «ذي نيست» للمخرج شون دوركن، السبت، على عدد من جوائز مهرجان دوفيل للسينما الأميركية التي أعلنتها رئيسة لجنة التحكيم الرئيسية الممثلة الفرنسية فانيسا بارادي.

ونال «ذي نيست» الذي يتناول قصة «تفكك عائلة» جائزة لجنة التحكيم الكبرى وجائزة النقّاد، وكذلك حصل على جائزة لجنة تحكيم المواهب الناشئة بالتساوي مع فيلم «ذي اسيستنت»، وهو أول فيلم لكيتي غرين ويتناول التحرش في العمل، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

أما جائزة لجنة التحكيم التي ترأستها فانيسا بارادي، ففاز بها كل من فيلمَي «فرست كاو» لكيلي رايكارد، أحد وجوه السينما الأميركية المستقلة، و«لوريلي»، باكورة أفلام سابرينا دويل.

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